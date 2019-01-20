Помочь царю зверей: жители Иркутска передают льву Гоше из зоогалереи посылочки с лекарствами

Каждому из тех, кто передает льву посылочки с лекарствами для пищеварения, зоогалерея дарит магнитики с его изображением. Да, и цари зверей стареют и болеют. Гоше, любимцу иркутской публики, еще в декабре "стукнуло"12. Для гигантских кошек это солидный возраст. Он уже не просто взрослый, а пожилой лев. Сидит на лекарствах.

- Сейчас для него лучший подарок - упаковка лекарств с ферментами, - рассказывает хозяйка зоогалереи Людмила Ивушкина. - Детские проблемы со здоровьем дали о себе знать и он со своим панкреатитом пожизненно посажен на таблетки. Так что, если кто может поделиться лекарствами, мы будем очень благодарны, Гоше требуется по 15 таблеток ежедневно. Фото совсем свежее, после начала курса лечения лев стал выглядеть гораздо лучше, набрал вес. Приходите в гости!

Льву Гоше нужна помощь. Фото: Людмила Ивушкина

В зоопарке рады любой помощи для Гоши. И о каждой передачке для льва сообщают в соцсетях. Еще бы! С такой "нормой потребления"! Если у вас есть препараты для пищеварения с истекающим сроком годности и сейчас они вам не нужны, отдайте льву. Таблетки ему прописаны пожизненно, сказываются возраст и тяжелое детство.

Лев Гоша - Крики, чтоб все знали- я здесь! 00:00 00:00

Почему тяжелое, удивитесь вы. Потому что лев Гоша ... подкидыш. Не все помнят эту историю, но 13 марта 2007 года хозяева привезли его, маленького, истощенного и больного в зоогалерею на лечение и "забыли" там. Конечно, хорошо, что сделали именно так - хищник подрастал, а содержать льва в клетке за городом -это крайняя жестокость. С тех пор 13 марта у Гоши, которого спасали, откармливая с рук фаршем, второй день рождения. А жители Иркутска спасают царя зверей - дарят ему упаковки с нужными лекарствами. Будь здоров, Гоша!

Таким Гошу уже мало кто помнит. Фото: Людмила Ивушкина

И таким - тоже... Фото: Людмила Ивушкина

Десять лет назад львенок был похож на большую кошку. Фото: Людмила Ивушкина

И любил играться. Фото: Людмила Ивушкина