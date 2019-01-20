Около 100 тысяч человек пришли к иорданям в праздник Крещение Господне в Иркутской области

В Иркутской области прошли празднования православного праздника Крещение Господне. В этом году было открыто рекордное количество иорданей -116 прорубей в 64 местах. За безопасностью верующих следили более тысячи спасателей, медиков, полицейских и волонтеров.

В Иркутске торжественные мероприятия Крещение 2019 традиционно начались с Крестного хода от храма Александра Невского до залива Якоби. Где каждый год у купелей собираются тысячи прихожан, чтобы набрать освященной воды для омовений и окунуться в прорубь. Несмотря на то, что смельчаков было много, действовало строгое правило – не больше 50 человек на льду одновременно.

Каждый год у купелей в заливе Якоби собираются тысячи прихожан, чтобы набрать освященной воды.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всего по данным МЧС по Иркутской области к иорданям пришли около 98, 5 тысяч человек, из них более 58 тысяч искупались в ледяной проруби.

В Иркутской области более 58 тысяч человек искупались в ледяной проруби.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Праздник Крещения прошел без происшествий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – По окончании обрядов все иордани были засыпаны снегом и заморожены.

За безопасностью верующих следили более тысячи спасателей, медиков, полицейских и волонтеров.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Даже после того, как все торжества были закончены, спасатели продолжили дежурство на водоемах и напомнили, что самостоятельное бурение проруби, как и купание в ней, опасно для жизни и здоровья.

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