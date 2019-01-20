2019-01-20T08:22:07+03:00
Общество

Около 100 тысяч человек пришли к иорданям в праздник Крещение Господне в Иркутской области

Как иркутяне окунались в ледяную прорубь на заливе Якоби [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Около 100 тысяч человек пришли к иорданям в праздник Крещение Господне в Иркутской области.Около 100 тысяч человек пришли к иорданям в праздник Крещение Господне в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутской области прошли празднования православного праздника Крещение Господне. В этом году было открыто рекордное количество иорданей -116 прорубей в 64 местах. За безопасностью верующих следили более тысячи спасателей, медиков, полицейских и волонтеров.

В Иркутске торжественные мероприятия Крещение 2019 традиционно начались с Крестного хода от храма Александра Невского до залива Якоби. Где каждый год у купелей собираются тысячи прихожан, чтобы набрать освященной воды для омовений и окунуться в прорубь. Несмотря на то, что смельчаков было много, действовало строгое правило – не больше 50 человек на льду одновременно.

Каждый год у купелей в заливе Якоби собираются тысячи прихожан, чтобы набрать освященной воды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый год у купелей в заливе Якоби собираются тысячи прихожан, чтобы набрать освященной воды.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всего по данным МЧС по Иркутской области к иорданям пришли около 98, 5 тысяч человек, из них более 58 тысяч искупались в ледяной проруби.

В Иркутской области более 58 тысяч человек искупались в ледяной проруби. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области более 58 тысяч человек искупались в ледяной проруби.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Праздник Крещения прошел без происшествий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – По окончании обрядов все иордани были засыпаны снегом и заморожены.

За безопасностью верующих следили более тысячи спасателей, медиков, полицейских и волонтеров. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За безопасностью верующих следили более тысячи спасателей, медиков, полицейских и волонтеров.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Даже после того, как все торжества были закончены, спасатели продолжили дежурство на водоемах и напомнили, что самостоятельное бурение проруби, как и купание в ней, опасно для жизни и здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самые яркие моменты Крещения 2019 в Иркутске. В иордани окунулись сотни иркутян. Подробнее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мы нашли того, кто рубит русский лес. Часть 5 расследования «Комсомолки»
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть, действительно ли всю тайгу здесь хищнически выпилили и продали в Поднебесную [фото, видео]
Новости 24
Съездили на гастроли: две подружки-карманницы из Иркутской области задержаны за кражи в Улан-Удэ
Прогноз погоды в Иркутске: 20 января днем -6 градусов
Пожар в Иркутске: две квартиры горели в многоэтажном доме на улице Шпачека
Прервали победную серию: ХК «Ермак» проиграл «Торосу» в Нефтекамске
«Байкал-Энергия» проиграла «Старту» в Нижнем Новгороде
«Все на лед»: День студента в Иркутске отметят массовым катанием на коньках
Всем выйти из сумрака: операцию «тонировка» проводят иркутские инспекторы ГИБДД
ДТП под Иркутском: водитель Mitsubishi Lancer погиб в столкновении с грузовиком
Рецидивист ограбил 73-летнего пенсионера в Иркутске
Остаются лидерами чемпионата России: волейболистки «Ангары» одержали пять побед на играх в Омске
Предотвратил грабеж: полицейский из Бурятии помог пенсионерке в свободное от работы время
Акробаты Иркутска завоевали пять медалей на международном турнире
В канун Рождества пьяный житель Бурятии надругался над женщиной