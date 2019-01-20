2019-01-20T13:21:54+03:00
Происшествия

Полицейские и спасатели эвакуировали 32 человека на пожаре в Иркутске

Проводка на балконе замкнула, когда хозяйка квартиры ушла выгуливать собаку [фото,видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Полицейские и спасатели эвакуировали 32 человека на пожаре в Иркутске.Полицейские и спасатели эвакуировали 32 человека на пожаре в Иркутске.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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«Срочно приезжайте, горят балконы!». Шквал телефонных звонков обрушился на диспетчера пожарной службы Иркутска вечером 19 января, когда около 20.15 минут из-за замыкания проводки один за другим загорелись три балкона девятиэтажного дома по улице Шпачека. По тревоге были подняты пожарные расчеты МЧС по Иркутской области и Авиазавода.

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Пожар в многоквартирном доме в Иркутске
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А в это время, в двери жильцов уже стучались сержанты Андрей Емельянов и Анатолий Деменков. За несколько минут до этого экипаж патрулировал территорию, как вдруг один из напарников услышал хлопок. Источник шума быстро удалось найти. С балкона 6 этажа одного из домов стоявших поблизости шел дым. Полицейские передали информацию по рации и бросились предупреждать жильцов об опасности.

Один за другим загорелись три балкона. Фото: группа ДТП38Rus.

Один за другим загорелись три балкона. Фото: группа ДТП38Rus.

- Наша квартира выше этажом, на другой стороне дома. Выбежали в сапогах на босу ногу, огромное всем спасибо, - цитирует одну из спасенных пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Вместе со спасателями полицейские вывели из дома 32 человека. Одну из квартир пришлось вскрыть, чтобы убедиться, что внутри никого нет.

Одну из квартир пришлось вскрыть, чтобы убедиться, что внутри никого нет Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Одну из квартир пришлось вскрыть, чтобы убедиться, что внутри никого нетФото: ГУ МВД по Иркутской области

После того, как пламя было потушено, инспекторы пожарного надзора осмотрели место пожара. Кроме этого опросили очевидцев и хозяйку квартиры на 6-ом этаже, где и начался пожар. Выяснилось, что женщина оставила свет включенным и ушла выгуливать собаку. В этот момент и произошло короткое замыкание проводки, которое привело к пожару.

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