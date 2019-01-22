2019-01-22T06:01:53+03:00
Происшествия

У самолета рейса Иркутск-Пхукет загорелся двигатель перед взлетом

Вылет отложен до 19 часов [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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У самолета рейса Иркутск-Пхукет загорелся двигатель перед взлетомУ самолета рейса Иркутск-Пхукет загорелся двигатель перед взлетомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Свой отпуск в Таиланде на несколько часов пришлось отложить пассажирам рейса Иркутск-Пхукет. Рейс, вылет которого был намечен на 06.05 часов 22 января, отложен. Как сообщил на своей страничке в соцсети один из пассажиров, в двигателе произошло возгорание. Из-за этого, люди просидели в салоне лайнера около трех часов.

У самолета рейса Иркутск-Пхукет загорелся двигатель перед взлетом. Фото: группа в инстаграме svodka38

У самолета рейса Иркутск-Пхукет загорелся двигатель перед взлетом. Фото: группа в инстаграме svodka38

- Действительно, этот рейс перенесен по техническим причинам, - подтвердили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе иркутского аэропорта. – Неисправен оказался помпаж двигателя лайнера. Этот самолет сегодня точно не полетит. За пассажирами вылетит новый борт из Ростова-на-Дону. Предварительно вылет в Пхукет теперь назначен на 19 часов по иркутскому времени.

Что касается пассажиров, то им скорее всего придется возвращаться по домам и ожидать нового рейса.

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