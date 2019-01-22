2019-01-22T15:12:21+03:00
Общество

В помощь тяжелобольным детям: более 800 тысяч рублей собрали на благотворительном вечере добра в Иркутске

Все средства направят на поддержку детских лечебных учреждений [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В помощь тяжелобольным детям: более 800 тысяч рублей собрали на благотворительном вечере добра в Иркутске. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской областиВ помощь тяжелобольным детям: более 800 тысяч рублей собрали на благотворительном вечере добра в Иркутске. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области
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Когда еще услышишь, как мэр Братска Сергей Серебренников вживую исполняет вместе с сыном марш Бессмертного полка, руководитель областного МЧС Валентин Нелюбов - «Песню о тревожной молодости» вместе с ансамблем спасателей, а замначальника полиции Иркутска полковник Герман Братчиков - «Сансару» знаменитого рэпера Басты? Вечером 21 января они, а также другие узнаваемые люди Приангарья - политики, врачи, ученые, педагоги, бизнесмены - отложили все свои дела и встретились в музыкальном театре, чтобы общими усилиями провести душевный благотворительный вечер добра.

Цель концерта, который проходит второй год подряд, проста: помочь детям, страдающим последней стадией неизлечимых заболеваний. Организаторами стали правительство Иркутской области, Управление Федеральной службы судебных приставов региона, уполномоченный по правам ребенка в Приангарье и областной совет женщин. Вновь поддержала акцию и «Комсомольская правда». Ведущими вечера, как и год назад, были выбраны директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91, 5 FM) Наталья Кравченко.

Ведущими вечера были выбраны директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб (справа) и руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91, 5 FM) Наталья Кравченко. Фото: пресс-служба УФССП Росси

Ведущими вечера были выбраны директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб (справа) и руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91, 5 FM) Наталья Кравченко. Фото: пресс-служба УФССП Росси

- Такая акция - отличный шанс проявить доброту, сделать приятное совершенно постороннему человеку, и не за какой-то бонус, а просто от чистого сердца, - говорят они. - Ведь только доброта поможет решить нам даже неразрешимые вопросы.

Кстати, в прошлом году на благотворительном вечере удалось собрать 850 тыс. рублей. Тогда их направили на поддержку трех лечебных учреждений, оказывающих паллиативную помощь детям. Например, в областном детском хосписе удалось отремонтировать и закупить новое оборудование в санитарную комнату; в отделение онкогематологии областной детской клинической больницы приобрели средства для ухода за тяжелобольными ребятишками, которые проходят длительное лечение; в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу закупили многофункциональные кровати.

- С момента окончания концерта прошло полтора суток, но подсчет собранных в этом году средств еще не закончен, - рассказывают в пресс-службе судебных приставов Иркутской области. - На данный момент уже имеем более 800 тыс. рублей, прошлогодний рекорд однозначно побьем. В какие именно учреждения направятся средства, определим после того, как станет известна окончательная сумма собранных денег.

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