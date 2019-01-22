«Он же совсем безобидный»: знакомые инвалида, пострадавшего от рук водителя из Усть-Илимска о скандальном видео

Жители небольшого города Усть-Илимск на севере Иркутской области, уже второй день активно обсуждают инцидент, который произошел в одном из местных дворов. На записи, размещенной, на просторах Интернета, видно, как женщина толкает в сугроб, а затем бьет по лицу инвалида с ДЦП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/687567" frameborder="0"></iframe> Приняли за пьяного: в Усть-Илимске женщина напала на инвалида с ДЦП.Видео: группа Инцидент Усть-ИлимскПредоставлено "КП"

Запись этого события была сделана очевидцами, которые ехали тем же маршрутом, что и 63-летняя жительница Усть-Илимска, находившаяся за рулем автомобиля «Nissan Serena» . Свернув с проспекта Карла Маркса во двор, иномарка останавливается, после чего из автомобиля выскакивает женщина и начинает выяснять отношения с пешеходом. А уже через несколько мгновений, она двумя руками толкает мужчину в сугроб, а затем добавляет пощечину по лицу. Напоследок, бросив несколько фраз своему оппоненту, водитель возвращается за руль и уезжает. Сам же пострадавший сразу же после стычки предпочел скорее уйти прочь.

Сначала мужчину толкнули в сугроб, после чего ударили по лицу. Фото: скриншот видео группы Инцидент Усть-Илимск.

Почему же взрослый мужчина даже не пытался защитить себя? Оказалось, что пешеход, инвалид с ДЦП. Тяжелый недуг Сергея (имя изменено - прим. ред.) с рождения сковывает его движения и речь. Корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске удалось выяснить подробности нашумевшего инцидента.

- Сережа живет с мамой, прямо в этом подъезде, возле которого на него напали, ему около 40 лет - рассказала одна из старых знакомых пострадавшего. - Я его давно не видела, но навсегда запомню как очень доброго и общительного человека. Он не пил и не курил, совсем безобидный. И несмотря на то, что он с рождения был болен, он старался быть в обществе. Постоянно общался с нами, когда мы были детьми и подростками. Об инциденте я узнала из интернета. До сих пор в голове не укладывается, как можно было так поступить.

Ее слова подтверждают и другие жители Усть-Илимска, которые знакомы с Сергеем. Дворовые мальчишки и девчонки, уже давно превратились во взрослых, но все они, как один вспоминают друга детства с большой теплотой.

Также, стало известно, что записью издевательств над инвалидом, заинтересовались полицейские. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что 63-летняя женщина добровольно явилась в полицию. Она рассказала участковому, что ей показалось, будто Сергей был нетрезв. Сыщики продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Проводится административное расследование.