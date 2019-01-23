В Улан-Удэ чиновники пожертвовали врачам служебные машины из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

Теперь вместо комфортабельных «Хендаев» и «Рено» с персональными водителями, чиновникам администрации Улан-Удэ придется добираться на работу и по делам на автобусах и трамваях. А врачи из городских поликлиник напротив, спеша на помощь пациентам, пересядут с общественного транспорта, а также стареньких «Газелей» и «УАЗиков» с красным крестом на удобные седаны мэрии.

Нет, городские власти и медики не решили махнуться автопарком, не глядя. Переквалифицироваться в пешеходы слугам государевым пришлось из-за резкого подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Улан-Удэ.

Эпидпорог в городе сейчас превышен на 30%, болеют 2111 человек. Тридцать бригад станции скорой медицинской помощи и поликлиники просто разрываются. В день приходит по 1302 вызова! Транспорта, большая часть которого на ремонте, катастрофически не хватает.

- Мы решили помочь минздраву и выделили 10 наших автомобилей для шести поликлиник, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе администрации Улан-Удэ. - Водители уже начали выезжать по вызовам пациентов. Работают с 8:00 до 18:00. Развозить врачей они будут до тех пор, пока эпидемиологический порог не придёт в норму. По прогнозам, это должно произойти минимум через неделю.

А теперь о том, кому конкретно из чиновников придется выходить из дома пораньше, чтобы не опоздать на службу. Пешеходами стали заместители руководителей комитетов по имуществу, архитектуре, строительству, финансам, городскому хозяйству, и даже по транспорту. У них на время позаимствовали три «Хендай Элантры», два «Рено Логана», две «Волги», двое «Жигулей» и одну «Хендай Солярис».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за вспышки гриппа в школах Улан-Удэ отменят занятия

А вот школьникам из Улан-Удэ в ближайшую неделю из дома вообще никуда выходить не нужно. У них грядут незапланированные каникулы. Из-за повышения эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ с 24 января во всех городских школах отменят занятия. Отдыхать ребята будут по 30 января включительно. Кроме того, на всю эту неделю ограничат проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в городе.

- Директорам школ рекомендовано предусмотреть для учеников возможность выполнения учебных программ по всем предметам, используя современные образовательные ресурсы, - сообщили в администрации Улан-Удэ. – Также нужно скорректировать тематическое планирование по предметам.