2019-01-23T10:18:58+03:00
Происшествия

Пожар на улице Подгорная: 7 детей и мужчину вывели полицейские из горящего дома в Иркутске

Пострадавших нет [фото,видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожар на улице Подгорная: 7 детей и мужчину вывели полицейские из горящего дома в Иркутске.Пожар на улице Подгорная: 7 детей и мужчину вывели полицейские из горящего дома в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы сообщили, что на улице Подгорная горит частный дом. Огонь быстро охватил старое деревянное здание. По словам свидетелей произошедшего в нем все еще могли находиться люди.

Полицейские вывели из дома 7 детей и мужчину на пожаре в Иркутске.Горел жилой дом на улице Подгорная в Иркутске. Видео: группа Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"

Еще до прибытия спасателей, находившихся в доме людей, вывели полицейские, которые в этот момент дежурили поблизости. Благодаря этому, удалось спасти 7 детей и одного взрослого.

Дежурившие поблизости полицейские спасли 8 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дежурившие поблизости полицейские спасли 8 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пожар на площади 120 квадратных метров локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пострадавших нет.

Пожар локализован. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожар локализован.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Деревянный дом полностью уничтожен огнем. Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора. Они выясняют обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев.

Огонь практически полностью уничтожил старый дом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Огонь практически полностью уничтожил старый дом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пострадавших нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пострадавших нет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Причины пожара еще предстоит установить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Причины пожара еще предстоит установить.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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