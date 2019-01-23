Пожар на улице Подгорная: 7 детей и мужчину вывели полицейские из горящего дома в Иркутске
В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы сообщили, что на улице Подгорная горит частный дом. Огонь быстро охватил старое деревянное здание. По словам свидетелей произошедшего в нем все еще могли находиться люди.
Полицейские вывели из дома 7 детей и мужчину на пожаре в Иркутске.Горел жилой дом на улице Подгорная в Иркутске. Видео: группа Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"
Еще до прибытия спасателей, находившихся в доме людей, вывели полицейские, которые в этот момент дежурили поблизости. Благодаря этому, удалось спасти 7 детей и одного взрослого.
Дежурившие поблизости полицейские спасли 8 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Пожар на площади 120 квадратных метров локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пострадавших нет.
Пожар локализован.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Деревянный дом полностью уничтожен огнем. Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора. Они выясняют обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев.
Огонь практически полностью уничтожил старый дом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пострадавших нет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Причины пожара еще предстоит установить.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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