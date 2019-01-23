Пожар на улице Подгорная: 7 детей и мужчину вывели полицейские из горящего дома в Иркутске

В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы сообщили, что на улице Подгорная горит частный дом. Огонь быстро охватил старое деревянное здание. По словам свидетелей произошедшего в нем все еще могли находиться люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/687695" frameborder="0"></iframe> Полицейские вывели из дома 7 детей и мужчину на пожаре в Иркутске.Горел жилой дом на улице Подгорная в Иркутске. Видео: группа Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"

Еще до прибытия спасателей, находившихся в доме людей, вывели полицейские, которые в этот момент дежурили поблизости. Благодаря этому, удалось спасти 7 детей и одного взрослого.

Дежурившие поблизости полицейские спасли 8 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пожар на площади 120 квадратных метров локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пострадавших нет.

Пожар локализован.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Деревянный дом полностью уничтожен огнем. Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора. Они выясняют обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев.

Огонь практически полностью уничтожил старый дом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пострадавших нет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Причины пожара еще предстоит установить.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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