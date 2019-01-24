8-летнюю школьницу из Иркутской области, упавшую в канализационный люк, спасли узбеки-разнорабочие

- Дяденьки, помогите! Скорее! – в магазин поселка Юрты вбежали две девчушки лет 7-8. Девчонки перекрикивали друг друга, пытались что-то объяснить, указывали куда-то в сторону улицы. Что конкретно случилось, мужчины не поняли, но сообразили, времени у них катастрофически мало и надо спешить. Выскочив за порог магазина, они начали оглядываться по сторонам. А там хоть глаз коли! Не видно не зги, вокруг темнота.

- Вдруг мы заметили неподалеку открытый канализационный люк, - рассказывали потом сами спасители. – Оттуда доносились детские крики и плач…

Мужчины бросились туда. Заглянув в открытый люк, они увидели там силуэт.

- Мы из школы шли домой… - ревели подружки. - Она шагала-шагала и вдруг упала!

- Все будет хорошо! – пока один из спасителей пытался успокоить детей, другой бросился обратно в магазин за фонариком. Подсветив им, разглядели Ксюшу. Она стояла в шахте среди грязи, снега и мусора, тянула ручки вверх.

- Ты цела? – прокричали мужчины.

Девчонка только кивнула головой в ответ. В этот момент мимо проезжал сельчанин Евгений Станиславчик. Заметив странную картину посреди дороги, он притормозил.

- Двое парней в рабочей спецовке и две девочки склонились над землей. Что происходит, не понял… - вспоминает Евгений. – Удивился. Когда вышел из машины, сразу все понял. В итоге один из парней держал нас за ноги, а мы вместе с другим перевалились вниз, схватили за руки и подтянули Ксюшу на поверхность.

Зареванную, напуганную, но невредимую Ксюшу повезли к маме. Второклашка, к слову, отделалась лишь ссадинами и ушибами. И это удивительно! Ведь летела вниз почти с трехметровой высоты. К тому же в шахте целый «клубок» из труб, как школьница умудрилась не задеть их, просто загадка.

Мама 8-летней девочки из Иркутской области, которая провалилась в канализационный люк 00:00 00:00

- После работы я, как обычно, зашла за сыном в детский сад, мы пошли домой, - рассказывает мама второклассницы Людмила Драница. – Обычно Ксюша в это время уже приходит с занятий, но дома ее не оказалось. Я начала волноваться, ведь раньше мой ребенок всегда приходил вовремя. Уже собиралась звонить в полицию, как вдруг с улицы услышала звук останавливающейся машины. Выглянула и обомлела. Из «Жигулей» вытащили мою Ксюшу неизвестные мне люди и на руках понесли в сторону дома. Когда узнала, что произошло, чуть сама сознание не потеряла. Очень благодарна всем, кто спас мою девочку!

Мама Ксюши благодарна всем, кто помог ее дочери вернуться домой. Фото: семейный архив Людмилы Драница.

Сейчас Ксюша дома, отходит от шока. В школу пока не ходит.

- Скучает по своим подружкам уже, - улыбается мама. – И по занятиям в танцевальном кружке.

Мама Ксюши об инциденте пока никуда не заявляла. Но возможно после публикации слава найдет своих героев: сотрудника следственного изолятора Тайшета Евгения Станиславчика и двух неизвестных разнорабочих из Узбекистана.

А что с тем самым люком? По словам Людмилы Драница, она обращалась к главе поселка с вопросом, как канализационная шахта оказалась открытой. Однако внятного ответа так и не получила.