Чиновники объяснили, почему в школе Усть-Илимска с учеников "требовали деньги за вход"

«Беспредел какой-то, детей не пускают в школу, требуют деньги за вход», - пост с таким текстом появился в одном из популярных пабликов Усть-Илимска в соцсети. А вместе с сообщением опубликовали и фото. Снимок, на котором в фойе учебного заведения перед турникетом скопилась целая толпа учеников, в Сеть, скорее всего, выложил кто-то из родителей. Правда, почему ребят не пускают на занятия, удается понять не сразу. Суть всей проблемы можно было уловить в огромном количестве гневных комментариев к этому посту. Очевидцы сообщили, что живая пробка образовалась из-за того, что сотрудники школы не пускали на уроки детей, чьи родители отказались от установки турникетов и не оплатили карточки для входа.

«Дожили, уже приходится платить за то, что ребенок пришел в школу», - комментируют эти отзывы горожане.

Кто кому должен платить и должен ли вообще, и почему разразился такой скандал, разбиралась «Комсомольская правда" в Иркутске. В управлении образования администрации Усть-Илимска утренний коллапс в фойе 17-й школы нам подтвердили. Действительно, перед злосчастным турникетом собралась огромная толпа учеников. Но почему?

- Дело в том, что 17-я школа, как и еще пять учебных заведений нашего города, с 2018 года подключена к системе «ИнфоШкола», - отвечает начальник управления образования администрации Усть-Илимска Любовь Пронина. – Это когда в школах ставят специальное оборудование, при помощи которого ученик может оплачивать обеды в столовой. Для этого ребенку выдается пластиковая карточка, с помощью которой он еще и проходит турникет. Очень удобная штука. После того, как ребенок минует пост, приложив карточку к турникету, на телефон его родителей приходит сообщение о том, что ребенок находится в школе. Также система информирует о том, когда ученик покидает учебное заведение.

На эту услугу, по словам Любови Прониной, согласились 60% родителей. По договору с подрядчиком обслуживание такой карты стоит 300 рублей в год. При этом сама школа денег не собирает. Договор заключала компания напрямую с родителями. Что касается остальных 40% ребятишек, то они проходят «фейс-контроль» при помощи дневников. Предъявляют охраннику документ и попадают на занятия. А теперь о том, что же произошло утром, 24 января.

- Это была чисто техническая работа, - объясняет Любовь Пронина. – Подрядчик проверял работоспособность карт, так как за год службы они сильно износились. У кого-то отломился краешек, у кого-то просто стерлась. Из-за этого дети вошли внутрь ровно на две минуты позже. Да, образовалась большая пробка, но никто даже не опоздал на уроки, которые, кстати, начались вовремя. То, что детей не пускали внутрь, требуя деньги – полный абсурд.

Что касается итогов такой проверки, то специалисты выяснили, что бракованными оказались сразу 157 карт. Их детям пообещали выдать уже на следующий день бесплатно.