«Игра в слоников: в Бурятии учитель ОБЖ за опоздание заставил школьников весь урок сидеть в противогазах

«Опоздали ну урок, хлопчики? Надевайте противогазы!»

Учитель ОБЖ школы № 58 Улан-Удэ, 38-летний педагог, в прошлом военный. А дисциплина, как известно, в армии железная. Зазевался – получай наряд вне очереди. Но не чистить картошку к обеду в столовке за 10-минутное опоздание на занятие заставил нерадивых учеников педагог, а следить за стрелками циферблата часов. Причем в противогазах! Вот так и просидели семиклашки все 35 минут урока, протирая пальцами толстенные окуляры «прибора защиты от дыма и газа», под тихое хихиканье и перешептывания одноклассников.

- При этом он не ругал и не оскорблял их, - рассказала нам ученица седьмого класса, до которой корреспондентам «Комсомолки» удалось дозвониться. - Наоборот, мы шутили, было весело. Смеялись и сами мальчики, которые опоздали. Их было шестеро.

Но юмора не оценили родители. Узнав о, мягко говоря, нестандартном методе поддержания дисциплины на уроке, они стройной колонной на следующий же день отправились в школу с жалобой директору.

- Да, была возмущенная переписка в нашей группе в соцсетях, - добавляет родительница одной из учениц этого класса. - Я в ней не участвовала, так как мой ребенок в этой ситуации не пострадал. Что касается учителя, то и о нем не могу сказать ничего плохого - у нас конфликтов с ним не было.

И вот в кабинете директора очная ставка. С одной стороны возмущенные мамы и папы, с другой – учитель ОБЖ. Кстати, по информации руководителя учебного заведения, наказанных опоздунов было не шестеро, а четверо.

- На моих глазах учитель несколько раз извинился перед родителями и признал, что был неправ, - рассказал нам по телефону директор школы №58 Роман Леонтьев. – Однако извинений они не приняли. При этом педагог давно себя зарекомендовал, как отличный специалист, патриот, неравнодушный к детям и своей работе. Раньше никаких жалоб на него не поступало.

Да так ли? Гугл в помощь! Приучать к дисциплинке армейскими методами педагогу не в первой. В подобном скандальчике учитель ОБЖ уже был замешан в 2016-м году. Тогда учитель трудился в местном кадетском корпусе. Да не простым рядовым, а исполняющим обязанности директора учебного заведения. И проштрафифшихся мальчишек заставлял приседать в противогазах. «Игра в слоники», как окрестили ролик, гуляет по Сети.

- Попросили двух детей кратковременно записать меня, как на ОБЖ мы изучаем противогаз, - объяснил тогда учитель в интервью местной телекомпании. - На данном видео показано, как кадет надел противогаз, десять раз присел, чтобы понять, насколько тяжело в противогазе выполнять, допустим, какую-то работу. Когда происходит катастрофа, авария на промышленных предприятиях, все, кто там участвует, они в противогазах должны двигаться.

И вообще сюжет сфабрикован, уверял педагог, мол, идет борьба за его кресло. Сражение за него, кстати, тогда он и проиграл. Уволился после скандала и ушел в школу № 58 рядовым преподавателем ОБЖ. И там об инциденте с новым коллегой не знали. Принципиальность и авторитарный стиль управления бывшего вояки вскрылись лишь после случая с семиклашками. И их родители, в отличие от родителей кадетов, пошли в атаку. Написали коллективную жалобу уполномоченному по правам ребенка Бурятии Татьяне Вежевич.

- Конечно, мы тут же начали расследование, - рассказала она "Комсомольской правде" в Иркутске Татьяна Вежевич. - Директор школы получил указание не допускать применения педагогами воспитательных мер, которые не предусмотрены законодательством об образовании.

- После инцидента провели служебную проверку внутри школы и собрали педагогический совет, во время которого выяснилось, что учитель действительно принял дисциплинарные меры в отношении опоздавших учеников, - сообщила заместитель председателя комитета по образованию, начальник управления общего и дополнительного образования Республики Бурятия Любовь Цепкова. - Сейчас педагог отстранен от ведения уроков в этом 7 классе до конца учебного года. Претензий ни у коллектива школы, ни у администрации к этому учителю до сих пор не было .

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана САВЧУК, практический психолог:

"Дети не должны подвергаться опасности в школе"

- Школа - учреждение директивное. И дети действительно обязаны соблюдать дисциплину. При этом педагог, как бывший военный, решил использовать гендерное наказание - то, которое он применил бы в воспитании, по его мнению, "настоящих" мужчин. Напомню, что по своей сути представители сильной половины человечества нацелены на завоевание, на победу - поэтому и методы заявить о себе, о своем взгляде на ситуацию используют достаточно жесткие, прямолинейные. В отличие от женщин, которые больше расположены что-то объяснять, убеждать. Но при этом важный момент - в школе дети по сути беззащитны. Поэтому их безопасность должна быть на первом месте. На втором и третьем - воспитание и образование. Поэтому можно понять родителей, которые возмутились. Ведь в данной ситуации здоровье детей подвергалось опасности - кто-то из учеников мог испытать приступ удушья, могла начаться аллергическая реакция и т.д. Поэтому в данном случае возмущение понятно.