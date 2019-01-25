В огненной ловушке из-за решеток на окнах: на пожаре спасли 11 человек в Иркутске

А ведь могли погибнуть. Ночью огонь вспыхнул в одной из квартир дома по улице Каховского в предместье Рабочее. Дым мгновенно заполонил коридоры на первом этаже одного из трех подъездов дома. Десятки людей оказались в смертельном огненном плену. Все потому, что из-за решеток на окнах собственных квартир они не могли выйти на улицу. Путь в подъезд был отрезан…

- Люди звали на помощь, - рассказал руководитель тушения пожара Роман Нефедов. - Счет шел на минуты. С помощью бензоинструмента мы перерезали прутья решетки и одного за другим на руки принимали жильцов горящего дома.

Всего пожарные спасли 11 человек, в том числе шесть маленьких детей. Еще 12 человек эвакуировали по лестничному маршу.

Пожар произошел около двух часов ночи. После того, как людей спасли, начали тушить огонь. И это было не просто. Сложность в том, что сам двухэтажный дом довольно необычной конструкции – из кирпича, с деревянными участками и пустотами. Поэтому пламя быстро перекинулось на второй этаж. Спасателям даже пришлось демонтировать некоторые элементы конструкции дома.

Огонь вспыхнул в Рабочем.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Справиться с огнем пожарным удалось за 40 минут, еще около 4 часов потребовалось, чтобы устранить все последствия. Врачебной помощи никому не понадобилось. Сейчас на месте пожара работают дознаватели, чтобы установить точную причину возгорания. Рассматриваются две основные версии – неосторожное обращение с огнем и поджог. Две квартиры серьезно пострадали и, вероятно, уже непригодны для проживания, или потребуют капремонт.