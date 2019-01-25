Трое медвежат поселились в вольере в центре Тайшета

«Дорогие друзья, давайте поможем медвежатам! Им нужны любые продукты!» - такое объявление пару дней назад разместили в соцсетях жители Тайшета.

Смышленые косолапые живут на местной производственной базе, которая расположена в самом центре города. И, конечно, не могли не привлечь к себе внимание случайных прохожих. Медвежата содержатся в клетке. Не домашние же питомцы, а что ни на есть дикие звери!

Живут медвежата в небольшом вольере. Фото: Андрей Лаховский.

- Мы выезжали на место вместе с полицейскими, - рассказывает местный охотовед Алексей Маирчук. – Медвежата сидят в вольере 6 на 4 метра и высотой 3 метра. Их содержание не соответствует нормам хотя бы потому, что за ними никто не убирает. Представляете, сколько там всего накопилось?! Да и сама клетка ничем не огорожена - подходи, кто хочешь. А это уже опасно для окружающих.

По словам охотоведа, косолапых трое: два самца и одна самка. По медвежьим меркам совсем еще крохи - им не больше 2 месяцев. В центре Тайшета они поселились несколько недель назад. Сейчас законность содержания хищников в неволе проверяет прокуратура.

Пока удалось выяснить, что медведи появились на территории базы не случайно.

Три медведя живут на промбазе в Тайшете. Фото: Андрей Лаховский.

Родственник владельца предприятия приобрел их у охотника. Живую забаву купил, а вот умеет ли ухаживать, непонятно. От комментариев наотрез отказался.

Возможно, медвежат передадут в иркутский питомник «К-9», где уже есть другие косолапые постояльцы. Если повезет, то их там приютят. Если нет, то судьба зверей остается под большим вопросом.

На вид косолапые очень даже милые, но это только так кажется.