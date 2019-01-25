«Вечно второй»: боксер из Бурятии сменил имя из-за неудач в карьере и начал побеждать

Сейчас 29-летний боксер Тамир Галанов - настоящая гордость Бурятии. Два года назад спортсмен принес родной республике первую с 1956 года медаль чемпионата мира по боксу, а теперь является главной надеждой на золото Олимпиады-2020 в Токио. В таких случаях обычно говорят, что добиться этого статуса и стать чемпионом атлету помогла работа до седьмого пота на тренировках, отчаянная воля к победе, упорство. А в случае с Тамиром первым пунктом в списке значится… смена имени. Да-да!

Тамир несколько лет не мог завоевать титул чемпиона России и пробиться на международный уровень, пока не сменил имя. Фото: личный архив Тамира Галанова.

Еще 3 года назад никакого Тамира Галанова не существовало. Вместо него жил-был подающий надежды Бэлик Галанов. Парень на заре своей карьеры выиграл три чемпионата России и взял серебро чемпионата Европы, но затем на целых 4 года пропал с боксерского олимпа. Будто сглазили: вечно первый стал вечно вторым - так называли Бэлика, ведь он довольствовался лишь серебром на российских чемпионатах. Главная его мечта - выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро – разбилась. Сибиряк уступил путевку на Игры своему извечному сопернику из Якутии Василию Егорову.

- Вроде бы тренируюсь правильно, режим соблюдаю, а побед нет, - вспоминает боксер в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" в Иркутске. – Стал копаться в себе, размышлять, но ответа на вопрос «почему?» так и не нашел. Пока осенью 2016-го в очередной раз не зашел к хамбо-ламе Дамбе Аюшееву в Иволгинский дацан. Его я посещаю после каждых сборов и соревнований. Такой у меня обычай. Он дает мне очень ценные жизненные советы, которые всегда помогают. Так вот, в очередной визит он спросил меня, как переводится мое имя - Бэлик? А я и не знал, что ответить. Стал искать в бурятских книгах и в Интернете. Оказалось, есть имя Бэлиг, то есть Бэлигто, которое в переводе означает «талантливый». Но значения моего имени нигде не было.

За Тамира болеет вся Бурятия. Все хотят, чтобы он выступил на Олимпиаде 2020. Фото: официальный сайт федерации бокса России.

Персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье» Шалтай-Болтай говорил: «Имя выражает мою суть! Замечательную и чудесную суть!» Вот и лама разъяснил боксеру, что любое имя должно иметь перевод и какой-то смысл, тогда человек сможет ему соответствовать.

- Почему бы тебе не сменить имя на то, которое будет переводиться, например, как сильный, крепкий, выносливый, - посоветовал лама Бэлику. – Это поможет тебе не только в карьере, но и в жизни.

Спортсмены - люди и без того суеверные, но когда такое говорит духовный наставник, задумаешься поневоле. Поэтому после возвращения с чемпионата России, где сибирский Тайсон в очередной раз остался без золота, сибиряк с порога объявил своим родным и друзьям: «Все, меняю имя!»

- Думал, мама обидится, но она отнеслась положительно, - говорит боксер. - Кстати, она и помогла мне выбрать имя Тамир, которое переводится как «твердый, железный, сильный духом». Как раз то, что надо для настоящего боксера! Мама, как и жена, очень быстро привыкли называть меня по-новому. А вот дальние родственники и друзья, с которыми общаюсь редко, если честно, до сих пор по старой памяти могут при звонке или встрече сказать: «Привет, Бэлик!» Но я не обижаюсь.

Перед соревнованиями Тамир всегда посещает святые места Бурятии. Фото: личный архив Тамира Галанова.

Мистика или нет, но изменения в жизни Тамира стали происходить буквально сразу. Новый паспорт и свидетельство о рождении боксер получил в декабре 2016-го, а уже в июне Тамир отбирается на чемпионат Европы и в сентябре достигает самого крупного успеха в своей карьере - завоевывает бронзовую медаль на чемпионате мира в Гамбурге. Ту самую, которая стала первой для Бурятии за полвека. 2017-й вообще стал звездным часом для Тамира. По итогам года его признали лучшим спортсменом Бурятии. Его наставника Бато Батуева, к слову, назвали лучшим тренером.

- Я сразу заметил, что он стал крепче и даже шире, - улыбается Бато Батуев. – Даже весовую категорию поменял с 49 кг до 52. Повлияло ли новое имя? Да я просто уверен в этом! Все взаимосвязано.

Как и пророчил хамбо-лама, изменения коснулись не только спортивной жизни: Тамир купил себе новый автомобиль и решил, наконец, жилищный вопрос. Для этого даже не пришлось влезать в ипотеку. Новенькую квартиру в самом центре Улан-Удэ (правда, без отделки) ему подарили друзья из родного Кижигинского района, которые организовали для этого сбор денег. Инициатором выступили два местных бизнесмена, которые объяснили такую щедрость тем, что их земляк своими достижениями прославляет родной район и всю Бурятию. Но все эти ценности, признается Тамир, он бы променял на мечту всей своей жизни.

- Хочу попасть на Олимпиаду-2020 в Токио и выиграть золотую медаль, - твердо отвечает Тамир Галанов. - Да, прошлые Игры я пропустил, но теперь у меня новое имя, которое приносит удачу. Жизнь началась с чистого листа.

Тамир с женой Светланой. Фото: личный архив Тамира Галанова.

И шансы на это есть! Ведь сейчас Тамир Галанов - один из лидеров сборной России. Чтобы окончательно завоевать путевку в Токио, ему нужно сначала выиграть несколько международных турниров весной 2019-го, стать первым номером национальной команды. И наконец вишенка на торте - сентябрьский чемпионат мира в Екатеринбурге, где нужно как минимум попасть в призеры.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Зоригто-лама, настоятель Усть-Ордынского дацана: "Смена имени даже может вылечить от продолжительной болезни".

- В Бурятии действительно есть такая практика, когда человек меняет имя по совету ламы и его судьба меняется, дела начинают идти в гору. Более того, не раз были случаи, когда люди даже вылечивались от продолжительных болезней. Причем новые имена лама подбирает, вовсе не листая книжку и читая их значения, а основываясь на своих буддийских гаданиях и астрологических вычислениях. На это может уйти как день-два, так и несколько месяцев. Это очень серьезный момент, ведь смена имени может принести не только счастье, но и накликать неудачи. За карьерой Тамира Галанова слежу давно и болею за него. Хамбо-лама Аюшеев действительно нарек ему удачное имя. Думаю, теперь он всегда будет радовать нас своими успехами.