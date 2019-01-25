Улица Урицкого в Иркутске: благоустройство начнется в этом году

Еще лет 10 - 15 назад Урицкого считалась самой главнойи пешеходной улицей города. Не зря же ее называют иркутским Арбатом. Увы, но со временем улица утратила свою привлекательность: многие здания обветшали, их фасады превратились в рекламные доски объявлений. Не добавляет красоты и Дом быта, который с 2017 года не работает - здание, которому больше 40 лет, признали аварийным.

Однако Урицкого в скором времени обретет второе дыхание. Уже есть не только идеи, но и конкретные проекты и решения.

- Во-первых, необходимо создать качественную инфраструктуру, - говорит главный архитектор Иркутска Сергей Александров. - В том числе инженерно-техническую, чтобы можно было проводить на Урицкого самые разные мероприятия: от школьных ярмарок до событий городского масштаба. Для этого, например, хорошо подходит площадь у Дома быта.

К слову, коммуникации действительно обветшали, особенно тепловые. Их начали менять в 2018 году, активно продолжат в 2019-м. В начале лета же начнется более явное преображение «иркутского Арбата». Итак, проектом предусмотрена замена тротуарной плитки; установка скамеек, урн; создание малых архитектурных форм и, возможно, даже памятников и скульптур; установка системы видеонаблюдения. Все-таки безопасность горожан превыше всего. Главное - новый стиль улицы Урицкого не будет противоречить иркутскому стилю, то есть стилю историческому. И еще об ожидаемых новинках: речь идет о фонарях.

Опоры, что любопытно, оборудуют специальными розетками для того, чтобы летом на нашем «Арбате» было легко открывать кафе под открытым небом, проводить концерты. Озарятся красивой декоративной подсветкой и фасады зданий. Их приведут в порядок капитально. С каждым собственником зданий обговорят решение по цвету и вывескам.

- Если владельцы охотно пойдут навстречу, то уже к концу года мы приведем в порядок все фасады, - поясняет Сергей Александров.

Что касается Дома быта, то в планах сделать его местом притяжения не только для молодежи, но и для людей старшего поколения. Дом учителя, помещения для национально-культурных обществ, коворкинга (коллективные офисы. - Прим. авт.) - все в планах и активно обсуждается. Однако пока непонятно, когда капитальный ремонт Дома быта завершится. Конкретных сроков пока не называют. И вот что еще интересно. Следующей зимой у входа в здание, на площади, возможно, появится и каток. Это одна из задумок архитекторов. Также среди предложений установить памятник или арт-объект, посвященный славным иркутским купцам.

И, кстати, помимо улицы Урицкого, которая этим летом начнет преображаться, в 2019-м на вторую жизнь претендуют еще несколько знакомых всем нам мест: 12 общественных пространств войдут в шорт-лист для голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Уже известно, что в списке бульвар Гагарина, парк Парижской коммуны и привокзальная площадь Иркутска-Пассажирского.