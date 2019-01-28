2019-01-28T11:25:44+03:00
Здоровье

Грипп в Иркутске 2019: на карантин в городе закрыто 29 классов и 1 группа детского сада

Только на прошлой неделе с симптомами ОРВИ обратились в поликлиники 7 тысяч 100 человек, грипп в Иркутске 2019 набирает обороты
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Грипп в Иркутске 2019: на карантин в городе закрыто 29 классов и 1 группа детского сада.Грипп в Иркутске 2019: на карантин в городе закрыто 29 классов и 1 группа детского сада.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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А сколько не обратилось, а чихает и кашляет на работе, щедро делясь вирусом с окружающими? Таких более чем достаточно, на одного сознательного приходится двое-трое тех, кто предпочитает переносить болезнь «на ногах». Вирусам только этого и надо, они находят все новых жертв. Грипп в Иркутске 2019 набирает обороты.

- За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 18 тысяч 897 случаев заболевания ОРВИ, из них 13479 - среди детей, - сообщает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. - С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у 178 заболевших, в том числе у 151 ребенка.

Эпидемии пока не объявлено. По городу Иркутску мы не дотягиваем до пиковых показателей 9%, по области – около 20%. Но опасный порог уже превышен среди дошколят - на 8,7%. Больных школьников в регионе меньше пиковых значений на 5%.

Из –за роста заболеваемости школы и детсады закрываются на карантин.

-В Иркутске приостановлено обучение в 29 классах и закрыта для посещения 1 группа детского сада, - сообщают в пресс-службе администрации города. Делается это в том случае, если число заболевших учеников больше 20%.

В регионе, чтобы не допустить распространения ОРВИ и гриппа болезни, четыре школы и пять детских садов региона закрыты полностью, а частично - классы в восьми учебных заведениях и группы в 23 садиках.

-По данным лабораторного мониторинга в настоящее время обнаружена циркуляция вируса гриппа А (H1N1) 2009, А (Н3N2), короновирусов, - уточняют эпидемиологи.

В большинстве случаев, если болезнь протекает не тяжело, а сам подхвативший вирус не попадает в больницу, такую проверку не делают – лечение все равно одинаковое и его надо начинать немедленно. Вирус гриппа очень заразен. Поэтому не стоит пренебрегать старыми добрыми защитными средствами от гриппа: оксолиновой мазью ( в нос, наносится перед выходом на улицу либо в помещении, где много больных), масками, обычным мылом ( как можно чаще мойте руки), проветривайте помещение.

Врачи предупреждают: обращайтесь за медицинской помощью при первых признаках заболевания, вызывайте врача на дом. Самолечение недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение.

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