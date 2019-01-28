Сразу три новых детских сада скоро откроют свои двери для маленьких иркутян

В 2018 году в Иркутске возвели 5 детских садов. Дошкольные учреждения на улицах Байкальская и Батарейная уже давно открыты и работают, а садики по улицам Касаткина, Академика Бурденко и в 20-м Советском переулке микрорайона Ново-Ленино достроили в декабре. Сейчас идет оформление необходимой документации. В ближайшее время детские сады откроют свои двери для маленьких иркутян.

Накануне мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил, насколько построенные учреждения готовы к приему малышей: есть ли все необходимое оборудование, игрушки, спортивный инвентарь и т. д.

Новое дошкольное учреждение в 20-м Советском переулке - одно из самых больших в городе. Оно рассчитано на 350 мест. Общая площадь здания превышает 5 тыс. м2. Здесь есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс, методический и медицинский кабинеты, пищеблок. На территории обустроены прогулочные веранды, игровые комплексы, детские и спортивные площадки, установлены теневые навесы и малые архитектурные формы.

Еще один новый детский сад построен в Октябрьском районе Иркутска, на улице Академика Бурденко. Его смогут посещать 110 дошкольников. В здании имеются бассейн с раздевалками, тренерская, лаборатория анализа воды, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок, технические помещения. Для маломобильных групп населения предусмотрен лифт. Территорию садика украшают яркие детские игровые комплексы и необычной формы теневые навесы. Также есть огороженная спортплощадка.

Следующий недавно завершенный объект дошкольного образования расположился в Свердловском районе, на улице Касаткина. Его возвели за полгода на месте снесенного ветхого строения.

На территории учреждения установили долговечные теневые навесы - из кирпича.

К приему малышей уже полностью готовы две ясельные группы - на 15 человек каждая. В помещениях крошечная мебель, пеленальные столы, подходящие для детей до 3 лет игрушки.

Для ребят постарше здесь тоже приготовили много интересных игр и развлечений. В спортивном зале имеются батуты, мячи; в музыкальном - различные инструменты. Примечательно, что во всех группах установлены увлажнители воздуха с функцией ароматерапии.

Особенность этого детского сада также состоит в том, что в его здании есть лекотека - служба психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

С каждым ребенком здесь будут заниматься по индивидуальной программе. Для этого приобретено специальное оборудование, в том числе направленное на развитие мелкой моторики, внимания, памяти. Также предусмотрено помещение для реабилитации и двигательной активности.

- Все три объекта готовы, - подчеркнул Дмитрий Бердников, осмотрев дошкольные учреждения. - Работы были выполнены в срок, качество достойное.

Глава города обратил внимание на то, что в новых детских садах есть ясельные группы.

- Эту работу мы будем продолжать. Ясли в дошкольных учреждениях необходимы, - сказал мэр.

Градоначальник отметил и важность создания при дошкольных учреждениях лекотек.

- На улице Касаткина готова уже четвертая по счету лекотека, - констатировал Дмитрий Бердников. - В планах еще две. Это важный элемент работы с детьми, которые требуют особенного внимания.

Также Дмитрий Бердников напомнил, что сейчас в Иркутске идет работа по строительству детских садов на улицах Зимняя и Сосновая. Каждое учреждение будет рассчитано на 350 мест.