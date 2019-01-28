2019-01-28T13:45:37+03:00
Общество

Погода на февраль 2019 в Иркутске: в начале месяца город ждут тридцатиградусные морозы

По прогнозам синоптиков, погода на февраль 2019 в Иркутске будет холоднее обычного
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Погода на февраль 2019 в Иркутске: в начале месяца город ждут тридцатиградусные морозы.Погода на февраль 2019 в Иркутске: в начале месяца город ждут тридцатиградусные морозы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Погода разбаловала горожан. В этом году, говорят многие, даже морозов настоящих не было. В декабре, перед самым Новым годом, и сразу после праздников, была стужа около 40. А потом все, как отрезало. Мимо Крещенских морозов мы каким-то чудом проехали. На 19 января было, прямо скажем, неприлично тепло. Впрочем, холода обещали вернуться. По крайней мере, погода на февраль 2019 в Иркутске это гарантирует.

-Уже во вторник, 29 января, ночью в Иркутске ожидается -23..-25, а днем около -18, - говорит начальник отдела агрометеопрогнозов иркутского гидрометцентра Владимир Гонтарь. –Впрочем, после этого, 30 и 31 января, мороз отступит. Новый холодный фронт придет в город уже первого февраля и будет определять погоду все первые дни месяца. Морозы ожидаются около 30 градусов.

Так что, если вы решили, что шубы и унты можно уже убирать, то зря. Рано. Погода на февраль 2019 в Иркутске этому не способствует.

-Февраль будет на 1 градус холоднее обычного, продолжает Владимир Гонтарь. –Среднемесячная температура ожидается на уровне -16…-18 градусов. Но, посчитав, что это тепло, вы обманетесь. Температура будет «как на качелях». Вслед за морозом потепление, потом опять мороз. Осадков будет немного – около 3-5 мм. Это пара небольших снегопадов. Но надо сказать, что мы живем в Восточной Сибири, а здесь климат много более сухой, чем, допустим, в Новосибирской области.

Но ежиться от холода нам придется и в относительно теплую для зимы погоду. Потому что в феврале в Иркутской области просыпаются сильные холодные ветра. Так что будьте наготове.

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