2019-01-28T14:30:21+03:00
Происшествия

Троллейбус с пассажирами обстреляли в Братске

Полицейские просят откликнуться очевидцев
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Троллейбус с пассажирами обстреляли в Братске. Подозреваемый братчанин.Троллейбус с пассажирами обстреляли в Братске. Подозреваемый братчанин.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Братске продолжается расследование инцидента вызывавшего большой резонанс у местных жителей. Пассажиры одного из троллейбусных маршрутов попали под обстрел из проезжавшего мимо автомобиля «Лада». К счастью, никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в салоне троллейбуса пули от пневматического пистолета.

На следующий день после обстрела в полицию обратились жители одного из домов по улице Мира, они рассказали, что неподалеку слышны хлопки, похожие на стрельбу. По тревоге был поднят патрульный экипаж, который задержал троих молодых парней в возрасте от 18 до 23 лет. Рядом оказался и автомобиль «Лада», принадлежащий одному из подозреваемых.

Автомобиль из которого хулиганы стреляли по троллейбусу. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Автомобиль из которого хулиганы стреляли по троллейбусу.Фото: ГУ МЧС по Бурятии

- При обыске у них изъят пневматический пистолет и пули к нему, аналогичные тем, что были найдены в салоне троллейбуса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Кроме того, в салоне «Лады» был найден алкоголь.

Пули найденные в салоне троллейбуса, такие же были найдены в салоне автомобиля подозреваемых. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пули найденные в салоне троллейбуса, такие же были найдены в салоне автомобиля подозреваемых.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уже известно, что один из задержанных ранее был осужден условно. Он уже сознался, что участвовал в стрельбе. Доследственная проверка продолжается. Всех, кто, что-либо знает о случившемся, либо был свидетелем происшествия, сыщики просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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