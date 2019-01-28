Собаку погибшего дальнобойщика из Краснодара вернули вдове в память о муже

Сейчас собака Даша живет в Краснодаре со своей хозяйкой, а еще пару месяцев назад ее доставали полицейские из-под обломков фуры. Ее хозяин погиб во время аварии на Култукском тракте. Много лет она путешествовала с хозяином, была любимицей семьи.

- Я увидела в социальных сетях видео, как из-под обломкков машины вытаскивают бедную собаку, позвонила знакомым волонтерам - рассказывает иркутянка Наталья Ветрова. – Они приехали на место. Оказалось, что кроме этой собаки, спасли еще щенка и кошечку, которую погибший водитель подобрал по пути.

Кошку Кэти спасли иркутские волонтеры.

Всех четвероногих забрала домой волонтер Татьяна, показала ветеринару. Серьезных травм у собак не было, но они очень тяжело переживали потерю хозяина. Даша несколько дней даже отказывалась от еды. А у кошки оказалась черепно-мозговая травма и сломанная челюсть. Потребовалось лечение.

Кошку Кэти вытащили из-под завалов фуры в Иркутске.

И она вместе с собакой осталась у волонтеров, кормили и выхаживали животных они на свои деньги. А щенка взяла себе семья из Иркутска.

Через несколько недель в Иркутск позвонила вдова погибшего водителя, Мария. Она узнала своего любимца по фото в Интернете. И захотела вернуть собаку домой, как память об ушедшем муже. Встал новый вопрос: как переправить питомца в Краснодар? Но выход нашелся и здесь.

- Мне позвонила иркутянка, которая собиралась везти своих трех собак на выставку в Краснодар, - рассказывает Наталья. – Она согласилась взять и Дашу.

nveter Двух собак и кошку приютили волонтеры из Иркутска после аварии на Култукском тракте

Даша встретилась со своей семьей… А кошка по сей день живет у Татьяны. Сейчас она уже здорова, игрива и весела. Красавице 2 года и она очень сильно ждет своих новых хозяев.