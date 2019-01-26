В Иркутской зоогалерее ежика вылечили от облысения

Сейчас ежик по кличке Мячик выглядит прекрасно. Горящие от счастья и сытости глазки, розовенький мокрый носик и копна иголок на спине. А ведь еще летом 2018 года он выглядел иначе.

Хозяева принесли Мячика в приют почти лысым, сказали, что такой страшный уродец им больше не нужен, мол вдруг у него паразиты есть, еще заразит. Хотели усыпить малыша. Хорошо, хоть не выкинули.

Ежик Мячик до лечения в Иркутской зоогалерее.

Такого уже не колючего пациента с радостью приняли в Иркутской зоогалерее. Сотрудники честно признаются, что не знали и не понимали, как можно было довести животное до такого состояния. Прогнозов на выздоровление практически не было.

- Если бы мы знали причину, то лечение было бы конкретным, а не "пальцем в небо",- рассказывает сотрудница Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Мы не стали усыплять ежика, а начали искать причину облысения и лечить. Почти 6 месяцев пытались, сначала остановили процесс, а потом и вылечили.

Мячику оптимизировали условия содержания, исключили стрессовые факторы. Дальше в ход пошла тяжелая артиллерия. Обработали от всевозможных паразитов, грибковых, кожных. Попутно усиленно восстанавливали работу кишечника для того, чтобы стабилизировать обмен веществ, рацион питания максимально приближали к природному. Специалисты были уверены, что именно комплексный подход в лечении должен дать хоть малейший результат. И вот все получилось, теперь Мячик – красавчик. Пищеварение в норме, а какая шевелюра из иголок, просто загляденье. Ежик уже даже подружился с местной постоялицей – обезьянкой Леей.