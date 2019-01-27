2019-01-27T08:31:55+03:00
Происшествия

В Усть-Куте после прорыва теплотрассы объявлен режим ЧС

Жители пострадавшего микрорайона Нефтебаза помогают друг другу и отогревают ремонтников [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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в Усть-Куте после прорыва теплотрассы проблемы с подачей тепла в районе Нефтебаза, в городе объявлен ежим ЧС. Фото: официальный сайт Усть-Кута, автор Горелов.в Усть-Куте после прорыва теплотрассы проблемы с подачей тепла в районе Нефтебаза, в городе объявлен ежим ЧС. Фото: официальный сайт Усть-Кута, автор Горелов.
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В городе Усть-Кут, на севере Иркутской области, по утрам мороз -25. Днем становится немного "теплее" : до -17. А тут - прорыв теплотрассы. Несколько дней подряд приводят в порядок подачу тепла в микрорайон Нефтебаза на окраине города.

-В связи с аварией на теплотрассе в городе Усть-Куте Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации, - сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области. - В микрорайоне Нефтебаза города Усть-Кута в круглосуточном режиме ведутся аварийно-восстановительные работы на теплосети.

Круглые сутки жители Усть-Кута боролись за то, чтобы отопление пришло в микрорайон. Всем миром. Были мобилизованы силы и техника ЖКХ, не остались в стороне городские предприятия. Ведь авария оказалась масштабной.

-Нами охвачены все проблемные участки. Вы знаете, что без тепла остались два детских сада, в одном из них перемерзла и холодная вода, и 14 домов, - докладывал на оперативном совещании ыечером 25 январ заместитель мэра Усть-Кута Евгений Кокшаров. -Бригады собраны со всего города.

ЧП в Усть-Куте: из-за прорыва теплотрассы микрорайон остался без тепла.25 января, в 16 часов состоялся оперативный штаб, провел который первый заместитель главы города Евгений Кокшаров.

Жители Усть-Кута, переживая беду, сплотились.

-У нас уже пятый день проблемы с подачей тепла, - рассказывает жительница микрорайона Нефтебаза в Усть-Куте Любовь Арбатская. - В мой дом его дали вчера вечером, 26 января. А все это время батареи были ледяные, хотя иногда и прогревались. А так надевала на себя всю теплую одежду, какая есть. Включала большой обогреватель. А что поделаешь? Но мы, соседи, делились с другом всем, чем могли - обогревателями, одеялами. Организовали руппу в мессенджере. Предлагали переночевать, забрать детей, если была возможность. Носили ремонтникам, которые на морозе работают, суп, горячий чай. Представители администрации тоже по домам ходили, узнавали, как ситуация. Вдруг где одинокие старики мерзнут?

Жители Усть-Кута помогают другу.

Жители Усть-Кута помогают другу.

Соседи в трудную минуту готовы помочь.

Соседи в трудную минуту готовы помочь.

Жители поселка Нефтебаза объединились.

Жители поселка Нефтебаза объединились.

К вечеру 26 января, по данным мэрии Усть-Кута, не были подключены к системе отопления 4 двухэтажных дома. Как сообщает ГУ МЧС региона, на утро 27 января, проблемных зданий осталось два. В городе продолжают работу опергруппы администрации и пожарно-спасательного гарнизона. На случай экстренной ситуации подготовлены пункты временного размещения людей

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