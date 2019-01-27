Иркутские волонтеры на Универсиаде-2019: "Хочется показать иностранным спортсменам, что сибиряки - самые гостеприимные"

Иркутские волонтеры уже давно заявили о себе на весь мир. За последние несколько лет не прошло еще ни одного крупного спортивного соревнования, на которых бы не поработали наши студенты. Олимпиада в Сочи, Российско-Китайские молодежные игры, Кубок Дэвиса, первенство мира по бенди среди девушек, чемпинат мира по футболу 2018 - везде сибиряки отметились. И вот теперь у наших студентов новый вызов. Самые жизнерадостные, энергичные, общительные и трудолюбивые волонтеры уже прошли кастинг для работына Всемирной зимней универсиаде 2019 года, которая 2 марта стартует в соседнем Красноярске.

- От нас отбор успешно прошла делегация из 28 человек, - рассказывает руководитель Волонтерского центра Иркутска Анастасия Дубровина. - Уже точно подтверждено участие 15 добровольцев, остальным вызов должен прийти в ближайшее время.

Из тех, кто уже пакует вещи в Красноярск, 21-летняя студентка колледжа культуры, будущий режиссер театральных постановок Ксения Котова. Волонтерский опыт у девушки имеется: она работала в Крыму на молодежном форуме «Таврида». Но на таких крупных спортивных мероприятиях, признается, еще ни разу не была.

- Заявку подала в первый день, как только открылась регистрация, - рассказывает Ксения Котова. - Знаю, что многие анкеты отсеивались сразу, а меня пригласили на собеседование. Проходило оно по скайпу. Мы рассказывали о себе все: где работали, почему хотим быть волонтерами и, главное, на каком уровне владеем английским. Мне в этом плане повезло: язык выучила еще в детстве. Спасибо бабушке, которая советовала ходить на курсы. Теперь разговариваю свободно. Для меня удовольствие, что благодаря работе на Универсиаде я найду много новых друзей из других городов и стран. Также хочется познакомить гостей с нашими традициями, чтобы они поняли, какие сибиряки гостеприимные люди и как в России хорошо.

В декабре 2018 года Ксения Котова участвовала в эстафете огня Универсиады в Иркутске. Фото: личный архив Ксении Котовой.

Как раз с иностранцами Ксении и предстоит работать. Задача иркутянки - сопровождать спортсменов, в том числе на церемонию награждения. Правда, вид спорта, в котором будет работать Ксения, пока не определен.

- Мне бы хотелось поработать с хоккеистами, - улыбается Ксения Котова. - Ведь они самые сильные. Интересно побывать в новой крытой арене Красноярска, где развернутся баталии. Если не получится, то попрошусь к сноубордистам или фигуристам.

В Красноярск вся иркутская волонтерская делегация прибудет 24 февраля. В этот же день ребятам выдадут фирменную экипировку, аккредитации и заселят в специально построенный к Универсиаде гостиничный комплекс «Перья», который после соревнований передадут под студенческие общежития. До самого старта Универсиады (2 марта) волонтерам предстоит пройти обучение - консультации и инструктажи организаторов.

- На таких мероприятиях получаю огромный опыт по организации, - заключает Ксения. - Летом вновь попробую пробиться на «Тавриду», а потом буду подавать заявки на все крупные соревнования. Мечтаю, как и мои иркутские коллеги, поработать на Олимпиаде в Токио.

СПРАВКА «КП»

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. В ней примут участие более 3 тыс. молодых спортсменов из 50 стран. Всего в рамках Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.