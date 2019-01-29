2019-01-29T07:14:13+03:00
Общество

Международный день защиты персональных данных: что делать, если информация о вашей личности попала “не в те руки”?

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Специалист по защите персональных данных Центра информационной безопасности "Эксперт" Владислав Аникеев.Специалист по защите персональных данных Центра информационной безопасности "Эксперт" Владислав Аникеев.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Что относится к персональным данным? Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства? И кто контролирует соблюдение его требований? В эфире радио “Комсомольская правда” (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира) ответы на эти и не только вопросы дал специалист по защите персональных данных Центра информационной безопасности "Эксперт" Владислав Аникеев. Миссия компании: помочь операторам Персональных данных организовать работу в соответствие с требованиями законодательства РФ, дать знания, которые помогут избежать ошибок и негативных последствий.

Центр информационной безопасности "Эксперт" найдете в Иркутске, по адресу: улица Советская 3б, офис 210. Контактный телефон: 8(3952) 996262.

Тема дня - Иркутск 28.01.2019

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