Международный день защиты персональных данных: что делать, если информация о вашей личности попала “не в те руки”?
Что относится к персональным данным? Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства? И кто контролирует соблюдение его требований? В эфире радио “Комсомольская правда” (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира) ответы на эти и не только вопросы дал специалист по защите персональных данных Центра информационной безопасности "Эксперт" Владислав Аникеев. Миссия компании: помочь операторам Персональных данных организовать работу в соответствие с требованиями законодательства РФ, дать знания, которые помогут избежать ошибок и негативных последствий.
Центр информационной безопасности "Эксперт" найдете в Иркутске, по адресу: улица Советская 3б, офис 210. Контактный телефон: 8(3952) 996262.
Тема дня - Иркутск 28.01.2019