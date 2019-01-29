Взяла кредит, чтобы похудеть: 69-летняя пенсионерка из Иркутска сбросила 30 кило благодаря диете

- Не хотелось даже в зеркало на себя смотреть, - говорит Мария Александровна из Иркутска, глядя на свои фото двухлетней давности. – Ни в одно красивое платье не влезала, из-за живота не видела ног! Ходить практически не могла, только с палочкой.

Мария Александровна – обычная пенсионерка. Ей 69 лет. В таком возрасте многие уже на своей женской красоте крест ставят, но только не она! Лишние килограммы, а весила сибирячка, 123 килограмма, и здоровья не прибавляли.

Пенсионерка до похудения.

- Врачи советовали уже и не думать о весе, - вспоминает иркутянка. - Говорили - зачем вам худеть, живите спокойно.

Но в душе Мария Александровна мечтала стать такой же, как несколько лет назад. Вообще-то она никогда крупными габаритами не отличалась, всегда была стройненькой и даже после рождения двух детей не шибко-то и поправилась. Максимальный вес – 60 килограммов, ее осиной талией часто восхищались окружающие. Почти дюймовочка. Но с годами приходили и болячки. Сначала - сахарный диабет, потом почки дали о себе знать. И по-женски не все было гладко. Пришлось даже сделать две операции. И, здравствуй, гормональный сбой, а за ним и лишний вес. Врачи только руками разводили, мол, непонятно, почему так резко набрала килограммы…

Взяла кредит

Но Марию такой исход не устраивал. Пусть даже не молода, но все равно должна выглядеть непременно хорошо.

-Как-то я возвращалась домой от очередного врача, подняла голову и увидела яркую рекламу центра по коррекции фигуры, - продолжает Мария. - Решила – иду.

Но оказалось, что такое удовольствие стоит немалых денег – 150 тысяч рублей. Естественно, никакой пенсии на такое удовольствие не хватит. Но красота требует жертв. Мария пошла в банк и взяла кредит, хотя родственники в один голос кричали «не надо!».

Ну, а дальше – длинный путь под условным названием «любовь к себе». Наверное, и вы себя хоть раз в жизни ругали:

- Я безобразно толстая, плохая, у меня нет характера, много ем, надо голодать…

Так вот, все это неправильно.

- Сначала со мной работали психологи, - рассказывает МарияАлексанровна. - Научили меня, что на первом месте должна стоять я, а не кто-то иной.

Вот и подумала, наконец, о себе пенсионерка. Да и почва для этого была. Живет она одна – муж умер 10 лет назад, дети давно выросли и вылетели из гнезда. Каждый живет своей жизнью. Так что после психологической перезагрузки сибирячке предстояло пересмотреть свой рацион. Под присмотром диетологов, конечно. Никакой голодовки, а только правильное питание!

- Хоть я и бабушка, которая любит печь пироги, пришлось отказаться от них. Правда, когда внучки приезжают, могу позволить за компанию съесть маленький кусочек. А так, все расписано буквально по часам, ем 5 раз в день. Утром натощак обязательно стакан воды, потом готовлю кашку с фруктами или два перепелиных яйца. Иногда делаю тыквенную запеканку, второй завтрак состоит из йогурта или хлеба с грушей, орешки можно. На обед супчик для разнообразия, на полдник яблоко, хурма или банан. Ужинать люблю куриной грудкой с овощами или рыбкой на пару. Оказалось не так уж и тяжело.

Вместе с тем, чтобы не было дряблой кожи, пенсионерка 6 раз в неделю посещает специальную физиотерапию: делает массаж, посещает сауну и фитобочку.

Так, наша героиня за два года изменилась, что и не узнать.Выглядит заметно моложе своих лет! И со здоровьем – порядок. Теперь маршрут, который она раньше преодолевала с палочкой за 40 минут, может пройти без нее всего за 10. Сахар упал, холестерин пришел в норму. Так что Мария Александровна забыла про возраст: ходит в бассейн и даже лазит по горам.

- Так приятно вечером приходить в клуб пенсионеров и наблюдать за восторженными взглядами подруг и знакомых, -говорит она. - Многие даже просят меня поделиться секретами похудения. Своим подружкам я уже составила план питания. Хочу, чтобы и они были такими же бодрыми и молодыми.

Мария сейчас.

Снова замуж?

- После такого и замуж можно? – такие намеки для Марии Александровны не новость.

Но она сама только отшучивается. Хотя, кто знает, может на старости лет и получится встретить новую любовь, тем более что выглядит она сногсшибательно.

-За два года мне удалось скинуть 28 килограммов, - рассказывает Мария. – И это еще не предел. А в объемах я уменьшилась на 80 см! Разбудите меня ночью, и я вам сразу скажу, сколько калорий содержится в том или ином продукте. Все уже выучила.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Врач-реабилитолог Ирина Эли

«Худеть не вредно в любом возрасте»

- Я видела пациентов и за 70, которые благополучно избавлялись от лишнего веса, благодаря правильному подходу. Так что возраст – фактор не ключевой. Все зависит от состояния человека, от количества и значимости заболеваний. Хотя, да, в таком возрасте регенерация кожи происходит очень медленно, поэтому следует подходить к похудению с умом. Очень важна психологическая составляющая. И, конечно, стоит начинать с консультации специалиста в этой области. Ни в коем случае нельзя голодать!

МЕНЮ ПЕНСИОНЕРКИ

Утро – стакан воды, два перепелиных яйца и тыквенная запеканка.

2 завтрак – яблоко или йогурт.

Обед – суп или куриная грудка с овощами.

Полдник – яблоко с кусочком хлеба.

Ужин – курица с овощами.

За предоставленную информацию благодарим Центр коррекции веса «Доктор Борменталь».