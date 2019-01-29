Акция по сбору пакетов и батареек пройдет в Иркутске

Как правило, мусор мы утилизируем неправильно. Вечно куда-то спешим, редко задумываемся о глобальном да просто ленимся и вот результат - сваливаем все отходы в один пакет и бежим к ближайшей урне. Однако всем прекрасно известно, что такие отходы, как батарейки и пластиковые пакеты, в которых мы каждый день несем продукты из супермаркета, - не разлагаются и в итоге загрязняют окружающую среду. В Иркутске в ближайшие выходные пройдет экологическая акция. Всем желающим предлагают собрать ненужные пакеты и батарейки и сдать их. Пункт приема будет работать с 12.00 до 19.00 во Дворце спорта "Труд" 2 февраля.

- Цель акции проста - подготовить население к "мусорной реформе" и напомнить об экологичном образе жизни, бережном отношении к природе, - рассказывают организаторы.

Но не спешите запихивать все пакеты в одну сумку. Перед тем, как сдавать, их нужно рассортировать. На тянущиеся цветные и прозрачные фасовочные, пузырьковую, упаковочную или чистую пищевую пленку, пакеты из-под молочных продуктов, цветные пакеты с маркировкой 4 - из-под подгузников, корма и прочего. И пакеты с маркировкой 5 - упаковка от хлеба, макарон, круп, цветочных букетов. Также на акции будет работать пункт приема батареек - отходов повышенной опасности.

Не принимают грязные и мокрые пакеты, пакеты с фольгой - от шоколадок, чипсов, пакеты с пометкой BIO, «биоразлагаемый», «экопакет» и ПВХ пленку для мебели.

- Это действительно важно, - говорит кандидат биологических наук, один из организаторов акции Дарья Бедулина. - Например, учеными доказано, что к 2050-му году в океане будет больше пластика и мусора, чем рыб. Это проблема напрямую относится и к нашему Байкалу. На самом деле отказаться от пластиковых пакетов легко - замените их многоразовыми экосумками и фруктовками.

По словам Дарьи, они собираются проводить подобную акцию два раза в месяц. Кстати, в Иркутске не первый год действует проект "Батарейка, сдавайся" - в городе работают десятки пунктов, куда можно принести эти опасные отходы.