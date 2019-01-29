Ученик распылил газовый баллончик в школе в Тулуне: пострадали 14 детей

Досрочно закончились уроки в школе №19 в Тулуне днем, 29 января. На перемене один из учеников решил похвастаться перед одноклассниками своим газовым баллончиком, который он носил с собой для защиты от собак. Когда дети стали баловаться с ним, передавая баллон из рук в руки, он разгерметизировался. От запаха газа дети стали чихать.

- Нас вывели всех на улицу, а затем отпустили домой, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске одна из учениц 8-класса. – Я видела, что к школе подъехала скорая помощь, правда пострадал кто-то или нет не знаю.

Зато все подробности уже известны в минздраве Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области. В пресс-службах обоих ведомств нам рассказали, что за помощью к медикам обратилось 14 ребят.

- В основном это дети от 10 до 14 лет. Они находятся в местной больнице в состоянии средней и легкой степени тяжести, - комментируют в пресс-службе минздрава. – Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Что касается хозяина злополучного баллончика, то полицейские уже нашли родителей школьника. Чтобы не допустить повторения подобного случая, с ними проведут профилактическую беседу.