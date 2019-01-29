Иркутский диагностический центр: исследования на уровне мировых стандартов

Летом у Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра юбилей - 20 лет. За эти годы он превратился в уникальное медицинское учреждение, оснащенное суперсовременным оборудованием, которое позволяет проводить широкий спектр обследования на уровне мировых стандартов. О том, с какими достижениями Иркутский диагностический подходит к своему юбилею, читателям «КП» рассказывает главный врач Игорь Васильевич Ушаков.

Больше, чем просто цифры

Диагностический центр оказывает колоссальный объем помощи: ежедневно его порог переступают около 1700 человек. Среди его пациентов не только иркутяне и жители соседних территорий Восточной Сибири, но и всей страны. Много иностранцев, в том числе из Европы, Китая, Монголии. Проведенным здесь исследованиям доверяют во всех учреждениях.

- А начиналось все еще в 1993 году, - вспоминает Игорь Ушаков. - В условиях 90-х, когда ресурсов и финансов не хватало, все решалось непросто. И с того момента, как мэр Иркутска Борис Говорин, а именно ему принадлежит идея создания нашей медицинской организации, распорядился создать его, и до того, когда в июле 1999 года центр торжественно открылся, прошло 6 очень сложных лет. За это время удалось отстоять саму идею центра в верхних эшелонах власти, найти здание, договориться о кредите от правительства Японии на его строительство и оснащение на уникальных условиях: под 0,2% годовых и на 10 лет под гарантии Правительства РФ.

Доктору Ушакову (к тому моменту, как началась эпопея с созданием диагностического центра, он работал в факультетских клиниках ИГМУ на кафедре терапии) за эти годы пришлось переквалифицироваться - в управленца, финансиста, дипломата. Надо было договариваться, убеждать, подписывать документы, заполнять финансовые отчеты. Здравоохранению срочно требовался менеджер - толковый, понимающий, из своих. Получилось. А в Иркутске появилось уникальная медицинская организация - и по объему и качеству услуг, и по оснащенности (на уровне мировых стандартов и никак не ниже!), и по тому, что сам его руководитель называет словом «бизнес-процессы». А мы, пациенты, приходя сюда, на Байкальскую, говорим об этом проще: порядок.

- Ой, вы знаете, заранее не записалась. А анализы надо было сдать. Приехала утром - по талончику 65-я, - рассказывает пациентка Альбина. – Поняла: придется ждать часа два. Уже хотела на работу звонить, как меня в регистратуру вызывают. Как быстро!

Чтобы это «как быстро» стало реальностью, здесь логически выстроена вся схема работы центра. Каждый из огромного числа его сотрудников - от уборщицы и охранника до врачей и заведующих отделениями - знает, что, как и в каком случае ему необходимо делать. Подсчитаны все затраты времени на каждую процедуру, а благодаря этому и оптимальная последовательность действий.

Все диагностические процедуры проводят на оборудовании мирового уровня. Комплекс высокотехнологичных лучевых исследований позволяет на ранних стадиях выявлять различные заболевания, в том числе онкологические.

- К нам приезжали и немцы, и американцы, и французы. И такой концентрации оборудования в одном месте, причем врачи прямо заявляют об этом, они не видели нигде, - говорит Игорь Ушаков. - А совсем недавно у нас побывал главный специалист Минздрава России по лучевой диагностике - профессор Игорь Тюрин. Его мнение такое же - мы держим марку: и оборудование, и компьютеры, и бизнес-процессы на уровне мировых стандартов.

Профессор Тюрин заинтересовался разработками по организации исследований. У каждого из них есть свои стандарты, и все они тщательно проработаны. И, безусловно, это одно из самых важных звеньев, или, если хотите, бизнес-процессов, определяющих уровень работы центра. Теперь они отправлены в столицу и, будем надеяться, лягут в основу федеральных стандартов. А в центре говорят: наши двери открыты для коллег, мы готовы поделиться принципами организации своей работы.

К слову, даже для работы в регистратуре, изучив ситуацию, здесь берут сотрудников не с медицинским образованием, а тех, кто прекрасно ориентируется в компьютерной технике и умеет быстро набирать текст. Спросите зачем? А чтобы мы с вами не стояли в очередях по полчаса. В конце концов, регистраторы нужны не для того, чтобы давать медицинские советы, а чтобы направить на консультацию или исследование.

Все эти тонкости, а их много, скрыты от постороннего глаза и видны нам только по результату: по идеальной чистоте помещений, отсутствию очередей, предупредительности и вежливости сотрудников, быстроте и качеству исследований, возможности получить их и в распечатанном, и в электронном виде - это и есть те самые бизнес-процессы, отлаженности которых завидуют многие.

Фото: предоставлено Иркутским областным диагностическим центром.

Технологии, сохраняющие здоровье

Появление в Иркутске такой медицинской организации в свое время было настоящей революцией. В сознание медиков и жителей региона тогда, в 90-е, просто ворвались такие понятия, как компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, магнитно-резонансная томография.

Сейчас в центре работают 128 врачей, в том числе доктора и кандидаты наук; достигнута 100-процентная сертифицированность врачей и медицинских сестер. Всего же за годы работы зарегистрировано 3 млн посещений, проведено около 30 млн исследований.

И все это - для населения. В центре по праву гордятся тем, что до 50% всех приемов врачей проходит на бесплатной для населения основе: по направлениям, по полису ОМС.

– Мы могли бы принимать вдвое больше людей по полису, - объясняет Игорь Ушаков. - Площади, оборудование, количество специалистов позволяют сделать это. Но объем медицинской помощи лимитируется территориальной программой оказания бесплатной медицинской помощи и определяется ежегодно на уровне ТФОМС и Минздрава. Причем средства ОМС не компенсируют все расходы ИДЦ. Эти расходы, а также приобретение нового оборудования уже несколько лет осуществляются только за счет доходов от платных медицинских услуг.

В 2014 году проведено полное переоснащение центра новейшей медицинской техникой. Установлено уникальное медицинское оборудование ведущих мировых производителей медицинской техники. И сейчас ,справедливо гордится доктор Ушаков, маммографию в центре проводят по новейшим американским технологиям. Впрочем, и другие исследования тоже на высоте.

Перспективы центра в развитии

Останавливаться на достигнутом здесь не привыкли. Меньше года назад (5 марта 2018 г.) открыт филиал в Братске. Это современный диагностический центр площадью почти в 5 тыс. м2.

- На севере региона живут около 700 тыс. человек, - объясняет необходимость Игорь Ушаков. – Им нужна диагностика. Оборудование, которое там установлено, самое современное. Некоторых аппаратов нет пока даже в Иркутске. А вся информация, полученная во время исследований в Братске, в режиме реального времени поступает в нашу общую базу данных. Интерпретировать и описывать результаты будут опытнейшие эксперты в Иркутске. А получают результаты пациенты, конечно же, в Братске.

Братский филиал Иркутского диагностического центра построен на основе государственно-частного партнерства. В проект вложилась Корпорация развития Иркутской области (343 млн рублей). С займом ИДЦ планирует рассчитаться за 5 лет. Собственных средств центра на его создание потрачено немало - 450 млн рублей. Непросто было и с подбором кадров.

– Их искали, когда филиал еще строился, – рассказывает Игорь Ушаков. - Они не только из Братска и Иркутской области, а со всех регионов Сибири и даже из центра России, в том числе из Санкт-Петербурга. Подбор кадров - дело непростое. Да, у нас хорошая зарплата, но и требования к профессиональному уровню высоки. Прежде чем поехать в Братск, специалист проходит месячную стажировку в Иркутске.

Для закрепления медиков необходимы, конечно, квартиры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В планах Иркутского диагностического центра, которые должны осуществиться в ближайшее время, открытие нового корпуса с суперсовременной лабораторией в Иркутске, создание Центра эндоскопической диагностики и лечения и Центра амбулаторной хирургии с увеличением амбулаторных операций до 35 тыс. в год.