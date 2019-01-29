2019-01-29T13:53:14+03:00
Происшествия

Две девочки 13 и 14 лет погибли на пожаре в частном доме в Иркутске

Дети успели вызвать спасателей, но выбраться из горящей ловушки не смогли [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Две девочки 13 и 14 лет погибли на пожаре в частном доме в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Две девочки 13 и 14 лет погибли на пожаре в частном доме в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Сообщение о пожаре в частном доме в садоводстве «Сельстрой» под Иркутском, поступило пожарным ранним утром, 29 января. Звонила перепуганная девочка, которая успела сообщить спасателям адрес и добавила, что дом практически полностью охвачен огнем.

Уже через несколько минут пожарные были на месте. Но пробраться внутрь возможности уже не было. Из окон и дверей вырывались языки пламени. Позже, когда дом был потушен, выяснилось, что звонившей девочке спастись не удалось. В доме она находилась вместе со своей сестрой. Детям было 13 и 14 лет. Также внутри был сожитель их матери, ему удалось спастись.

Выбраться из горящего дома девочки не смогли. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Выбраться из горящего дома девочки не смогли. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Почему мужчина не стал спасать девочек, установит следствие, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Начата доследственная проверка по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» и «Убийство двух лиц». Все обстоятельства трагедии выясняются.

Что касается причин пожара, то она станет известна после проведенной экспертизы. Пока же у следователей есть информация, что в прошлом году в доме заменили электропроводку и установили противопожарный датчик.

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