2019-01-31T07:33:01+03:00
Дом. Семья

День сурка в Иркутске наступил раньше срока: стоит ли горожанам ждать ранней весны

Обитатели зоогалереи Ехор и Матильда вышли из спячки раньше 2 февраля - традиционного Дня сурка [фото, аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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День сурка в иркутской зоогалерее, стоит ли иркутянам ждать ранней весны. Фото: иркутская зоогалерея.День сурка в иркутской зоогалерее, стоит ли иркутянам ждать ранней весны. Фото: иркутская зоогалерея.
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В Иркутске проснулись...сурки. В иркутской зоогалерее, молодая пара сурков-байбаков Ехор и Матильда вышла из спячки, посчитав, что зима близится к завершению. Отощавшие животные первым делом принялись восстанавливать силы, лихо сметая принесенные работниками зоогалереи орехи и злаки. После чего снова спрятались в свою нору. Ох и нелегкое это дело, знаете ли, трехмесячная спячка.

После спячки сурки стали весить втрое меньше прежнего, но вскоре их вес придет в норму. Фото: иркутская зоогалерея.

После спячки сурки стали весить втрое меньше прежнего, но вскоре их вес придет в норму. Фото: иркутская зоогалерея.

Значит ли это, что весна придет раньше срока? Обычно она устанавливается в Иркутске к 10 апреля. Но бывает, что теплые дни приходят в регион и раньше положенного срока. Чего ждать в этом году? Может, ручьи потекут уже после 20 марта? Нам бы хотелось в это верить. Ведь по всей Европе и в США 2 февраля, в День сурка, по поведению этих животных определяют наступление сезона.

- Они проспали столько сколько им позволяют ресурсы организма, - уточняет Людмила Ивушкина.- Этот вид живет в более южных регионах, поэтому байбаки не знают, что у нас другие условия, где зима дольше чем в их родных краях.

Увы, слова координатора подтверждают и прогнозы синоптиков. Они предупреждают, в Иркутскую область идут холода. Убирать шубы в шкаф преждевременно. а когда придет весна - раньше или позже срока, непонятно. Синоптики еще не сделали прогноз.Зато посетить зоогалерею, чтобы навестить Ехора и Матильду никогда не поздно. Скоро они окончательно отойдут от спячки и будут доступны для обозрения всем желающим.

- Их купили в подмосковном питомнике в прошлом году, - рассказывает историю появления сурков куратор зоогалереи Людмила Ивушкина. - Специально из разных пометов, чтобы в будущем они смогли создать пару. Они сразу же друг к другу привязались. Имена им дали по характеру. У каждого сурка он свой, особенный.

Оказалось, что Матильда, ведет себя всегда по-аристократически сдержанно, как настоящая леди, разве что шляпки не хватает. А вот Ехор очень активный и все время старается привлечь внимание партнерши. С первого дня, крутя вокруг нее круги, будто в хороводе.

Перед тем как уйти в спячку байбаки накапливают большой слой жира. Фото: иркутская зоогалерея.

Перед тем как уйти в спячку байбаки накапливают большой слой жира. Фото: иркутская зоогалерея.

Кстати, байбаки уже достигли взрослого возраста, так что в зоогалерее надеются, что уже летом в семье сурков будет прибавление. Но пока животным еще предстоит оправиться после долгой спячки. По словам работников приюта, за зиму грызуны похудели почти втрое. Биологические часы подсказали им, что пора бы и просыпаться. Значит ли это что зима закончилась и иркутян ждет скорая весна? Ведь не зря же уже проснулись сурки?

Сурки как и все грызуны любят травку, орехи и злаки. Фото: иркутская зоогалерея.

Сурки как и все грызуны любят травку, орехи и злаки. Фото: иркутская зоогалерея.

Координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина о пробуждении сурков-байбаков

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ИСТОЧНИК KP.RU

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