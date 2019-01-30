2019-01-29T12:53:04+03:00
Общество

Десант проекта «Остров 10-21» в Иркутске: в интенсиве приняли участие больше ста человек

В Иркутске прошел «мини-Остров» как эхо федерального проекта «Остров 10-21»
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Павел Лукша,профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО. Фото: Агентства инвестиционного развития Иркутской области.Павел Лукша,профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО. Фото: Агентства инвестиционного развития Иркутской области.
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В середине прошлого года во Владивостоке состоялся «Остров 10-21» - образовательный интенсив для технологических лидеров всей страны. Он собрал более тысячи участников со всей страны: технологических предпринимателей, талантливых школьников, стартаперов, специалистов в области BigData и цифровых дисциплин. «Остров» стал крупнейшей коммуникационной площадкой России, где участники прокачивали свои компетенции и проекты, обменивались опытом, формировали новые проектные команды.

Тогда мало кто мог представить, что полгода спустя эхо большого «Острова» докатится до Иркутска. Но усилиями нашего земляка Михаила Просекина, активного участника проектов НТИ (Национальной технологической инициативы), при поддержке Агентства инвестиционного развития Иркутской области у нас прошел первый локальный «Островной десант» в российском регионе.

В рамках «Островного десанта» у нас «высадились» Юрий Громыко (директор Института опережающих исследований имени Шифферса, профессор Британской школы социально-экономических исследований), Олег Бахтияров (ученый, специализируется на изучении психологии экстремальных ситуаций и конфликтологии)и Павел Лукша (профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, сооснователь и программный директор Форсайт-флота).

Фото: Агентства инвестиционного развития Иркутской области.

Фото: Агентства инвестиционного развития Иркутской области.

Совместно с иркутскими преподавателями они не только разобрали конкретные проекты, но и сформулировали значимые направления экономического развития Иркутской области, возможности вовлечения в процесс иркутян, желающих и способных участвовать в федеральных проектах, развивать Национальную технологическую инициативу в регионе.

Интенсив был открыт для всех желающих, общее количество участников превысило 100 человек. Каждый из них выбирал интересные ему активности и посещал в свободном режиме, а после занятий индивидуально прорабатывал возникшие вопросы со спикерами. Активности были разные: это и теоретические лекции, и дискуссии со спикерами, и практическая работа в группах.

Фото: Агентства инвестиционного развития Иркутской области.

Фото: Агентства инвестиционного развития Иркутской области.

По итогам интенсива сформировался ряд проектов, которые получили поддержку приглашенных спикеров и будут развиваться в сотрудничестве с ними. В их числе «AR-симулятор для освоения медицинского оборудования», «Сервис для коллективной работы с майндмэпами с их последующей обработкой», «Разработка IT-системы для коллективного просмотра образовательного контента» и даже «Восстановление здоровья проектных команд».

- В общей сложности порядка 10 проектов у нас вышли с интенсива и получили поддержку федеральных экспертов, - рассказывает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Яна Шевченко. - Принципиально важно, что некоторые из них связаны с образованием и многие - с новыми технологиями. Потому что регион не может развиваться, опираясь только на богатые запасы природных ресурсов. Нужны новые технологии для их грамотного, эффективного и безопасного освоения. И люди, которые ими владеют. Для этого мы и проводили «Островной десант» в Иркутской области - первый, но, уверена, не последний!

ИСТОЧНИК KP.RU

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