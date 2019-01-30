Полузащитник ХК «Байкал-Энергия» Петр Захаров: «Я выиграл все, кроме чемпионата России, попытаюсь наверстать упущенное в Иркутске»

Интересные гости, обсуждения последних хоккейных баталий, спортивные байки и, конечно, розыгрыш призов - все это и многое другое о нашей программе под звучным названием «Всё хОКкей» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 fm. И так как очередной выпуск выходит в эфир в дни, когда в шведском Венерсборге сборная России отстаивает титул чемпиона мира, в нашу студию заглянул в недавнем прошлом один из лидеров национальной команды, пятикратный чемпион мира, полузащитник «Байкал-Энергии» Петр Захаров.

- Только сегодня впервые побывал на Байкале, съездил в Листвянку, - сразу удивляет нас Петр. – При этом, что в Иркутске бывал много раз и до перехода в «Байкал-Энергию».

Вот и до нас добраться Петр смог только со второго раза. Месяц назад 29-й номер не попал на эфир, так как накануне получил травму колена в матче чемпионата России и вместо студии отправился на больничный. Из-за повреждения полузащитник не может выйти на лед до сих пор.

- Уже начал тренироваться, - успокаивает болельщиков хоккеист. – Постепенно набираю форму, думаю перерыв, который сейчас наступил в Суперлиге в связи с чемпионатом мира, поможет мне набрать былые кондиции.

Петр Захаров: "моя мечта - стать чемпионом России в составе "Байкал-Энергии".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, один любопытный факт из биографии Петра Захарова, а точнее из послужного списка его наград. Наш хоккеист пять раз становился чемпионом мира в 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 годах, выигрывал Кубок мира и Кубок европейских чемпионов, но ни разу не завоевывал титул чемпиона России и не брал Кубок России. Вот такая вот сверхудачная международная карьера.

- Попытаюсь исправить этот факт с моим нынешним клубом – «Байкал-Энергией», - отвечает Петр. – Хочу осуществить мечту и стать чемпионом России в составе бело-синих.

А для этого иркутской команде нужно совершить марш-бросок и в восьми оставшихся матчах регулярного чемпионата набрать как можно больше очков. Чтобы попасть в плей-офф с более комфортного места в турнирной таблице. Сразу скажем, календарь у бело-синих не из легких. В феврале подопечным Андрея Рушкина предстоит скрестить клюшки с лидерами чемпионата: хабаровским «СКА-Нефтяником», красноярским «Енисеем», и московским «Динамо». Готовы подпортить нервы иркутянам и клубы-открытия этого сезона: архангельский «Водник» и казанское «Динамо». По силам ли нам заявить о себе в решающих играх сезона?

- Самое главное для нас найти свой почерк игры, чтобы в плей-офф быть во всеоружии,- говорит Петр Захаров. – Пока яркого почерка нет, так как становление команды продолжается. А еще в главных матчах важно быть хорошо готовым физически.

Петр Захаров подписывает подарки иркутским болельщикам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске Петр играет с ноября 2018-го, но признается, уже успел понять, что своим он стал не только в команде, но и среди болельщиков. Многие из них наверняка помнят, что именно Петр Захаров забил один из мячей в иркутском финале чемпионата мира 2014 года. Тогда Россия победила Швецию 3:2, а 29-й номер на 5-й минуте сравнял счет, четко реализовав 12-метровый.

- Недавно из-за травмы смотрел матч команды прямо с трибуны, куда поднялся вместе с женой и ребенком, - говорит хоккеист. – Стало очень приятно, что болельщики меня не только узнали, но и предложили чашечку чая, позвали в баню. Я пообещал, если будет время, обязательно схожу.

О том, жалеет ли Петр Захаров, что не попал на чемпионат мира 2019, почему он не уехал играть в чемпионат Швеции и кто из иркутских болельщиков выиграл призы с символикой «Байкал-Энергии», вы узнаете, прослушав полную версию программы «Все хОКкей» на сайте irk.kp.ru

АНКЕТА «КП» для Петра Захарова

1.Кем вы мечтали быть в детстве?

В детстве ни о чем не мечтал

2.Самая красивая женщина (кроме жены, подруги)?

Мама и бабушка

3. Умеете ли вы готовить? Что?

Макароны и яичницу

4.Ваша первая машина? Какая сейчас?

Форд Мондео, а сейчас BMW 5-й серии

5. Что предпочитаете делать по дому сами?

Посуду мою

6. Домашний питомец?

Нет, у меня аллергия

7. Любимая книга?

«Три мушкетера»

8. Любимая страна для отдыха?

Раньше Турция, а сейчас Россия

9. Хобби?

Баня, рыбалка

10. Кредо?

Никогда не сдаваться, двигаться вперед и ни о чем не жалеть

11. Мечта?

Стать чемпионом России в составе «Байкал-Энергии», а лучше уже в этом сезоне

12. Если бы не хоккей, я бы стал…

Поваром