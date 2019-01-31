Учитель ОБЖ в Бурятии, который заставлял детей весь урок сидеть в противогазах, уволился

В Бурятии заявление по собственному желанию написал учитель ОБЖ, вокруг которого разгорелся скандал. Напомним, 38-летний педагог в воспитательных целях заставил несколько учеников до конца урока сидеть в противогазах. Ему не понравилось, что мальчики опоздали на занятия. Узнав о случившемся, родители школьников сначала пожаловались директору, а затем обратились с письменным заявлением к уполномоченному по правам ребенка Бурятии Татьяне Вежевич. Начались разбирательства. Сначала учителя отстранили от уроков ОБЖ в этом классе, но позже он решил и вовсе уволиться из этой школы. Об этом сообщила Татьяна Вежевич на своей страничке в соцсетях. Также она проанализировала сложившуюся ситуацию.

- Факт вопиющий и крайне антипедагогический, - написала она. - Но все по - порядку. Пострадавшие ученики рассказали дома родителям об инциденте, родители пострадавших детей обратились к директору школы. Была создана комиссия по проведению служебного расследования, результаты которой не удовлетворили двух родителей. Не удовлетворили родителей и извинения, которые учитель принес родителям за свои антипедагогические действия.

По словам уполномоченного, позже родители обратились в Министерство образования и науки республики, которое, проведя проверку, передало материалы в мировой суд. Позже информация дошла до местного комитета образования, мэра Улан-Удэ Александра Голкова...

- В итоге мировой судья судебного участка N4 Советского района вынес два постановления: в отношении преподавателя производство по делу об административном правонарушении прекращено, директор школы признан виновным и наказан в виде штрафа! - подводит итог Татьяна Вежевич. - Вот так хронологически протекали события, которых могло не быть, если бы сразу после ЧП хватило мудрости и умения вести диалог у взрослых. Я осуждаю действия учителя, жестокое обращение недопустимо, я против таких методов однозначно, но воспитательный процесс многогранный, и я за то, чтобы разрешать конфликт со всеми участниками на месте. Считаю, что надо было обсудить ситуацию сразу, проанализировать ее с участниками конфликта и прийти к согласию.

Также Татьяна Вежевич добавила, что она инициировала правовой консилиум, где обсудили риски, которые могут возникнуть сейчас, когда в обсуждение втянуты многие - ученики, родители, учителя, просто граждане, СМИ. Заявители на консилиум не пришли.

По поводу случившегося в Бурятии уже высказалась и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

- В последнее время сообщения из школ напоминают "вести с фронта", - сказала она. - Несколько дней назад в Совете Федерации мы говорили о качестве воспитательного процесса в школах в рамках подготовки заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Мы видим, как проблемы, связанные с воспитанием, бьют по нашим детям. По нашей инициативе Рособрнадзор провел пилотный мониторинг воспитательных программ в школах, но дальше дело не прошло, к сожалению.