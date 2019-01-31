ДТП в Иркутской области: на трассе «Вилюй» школьный автобус и лесовоз

Инспекторы ГИБДД выясняют подробности столкновения школьного автобуса «ПАЗ» и лесовоза «Mercedes» на трассе «Вилюй». По предварительной версии, водитель грузовика не соблюдал дистанцию и не справившись с управлением въехал в автобус.

50-летний водитель не соблюдал дистанцию . Фото: группа «Инцидент Братск»

- В момент ДТП пассажиров в автобусе не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Данных о пострадавших нет.

Место столкновения изучают инспекторы ДПС, они выясняют все детали случившегося.

К счастью, в момент ДТП пассажиров в автобусе не было. Фото: группа «Инцидент Братск»

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