2019-01-31T07:54:02+03:00
Общество

Центральный рынок Иркутска - огромный город в миниатюре

Здесь можно встретить людей самых разных национальностей и вероисповеданий
Дарья АМУРСКАЯ
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МУП «Центральный рынок».МУП «Центральный рынок».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Центральный рынок Иркутска - место, отражающее колорит сибирского купеческого города, через которое ежедневно проходят десятки тысяч людей. Здесь можно встретить представителей самых разных национальностей и вероисповеданий.

Все люди разные, но их объединяет наша большая многонациональная страна, где столетиями в мире и согласии жили и продолжают жить люди разных народов.

Предприниматели, которые трудятся на Центральном рынке Иркутска, - это, можно сказать, большой многонациональный коллектив. Помимо коренных жителей России среди них есть выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и других стран.

Они могут торговать разными или одними и теми же товарами, но всегда готовы прийти друг другу на выручку, помочь в решении того или иного вопроса.

Анна Алиева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Анна Алиева.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Анна Алиева продает женские и мужские вещи на ярмарочной площади Центрального рынка. Ее семья приехала в Иркутск из Киргизии, когда Анне было всего 5 лет. Здесь она окончила школу, вышла замуж, родила троих детей.

- Я в Иркутске выросла, это мой дом. Здесь мне удобно и комфортно жить, - рассказывает девушка.

На Центральном рынке Анна работает третий год. Стоит за прилавком, даже когда температура приближается к -40 градусам. В такую погоду, по ее словам, торговля идет даже лучше: теплые перчатки и носки раскупают быстрее.

- Работа нравится. Проходимость хорошая, без ничего домой не уйдешь точно, - говорит она. - Соседи по рынку у меня тоже все хорошие, а администрация во главе с директором Владиславом Свердловым очень понимающая: всегда готова войти в положение.

Мэри Рыждаева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэри Рыждаева.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семья Мэри Рыждаевой приехала в Иркутск из Киргизии около 5 лет назад. Муж сразу начал работать на стройке, а жена поначалу сидела дома с двумя детьми. Год назад подруга привела Мэри на Центральный рынок, показала и рассказала, что и как. С тех пор женщина торгует на улице мужскими вещами.

- Работа мне нравится, - отмечает она. - Администрация рынка очень внимательная. Всегда интересуется, как идет торговля, все ли хорошо. Доход тоже устраивает. Буду и дальше продолжать здесь трудиться.

Дети из этой семьи сейчас учатся в 5-м и 6-м классах средней школы. Мэри мечтает, чтобы они продолжили обучение, получили высшее образование.

- Мне Иркутск пришелся по душе, - говорит она. – Погода особенно радует. В Киргизии очень жарко, а здесь хорошо, свежо. Еще очень нравятся люди - отзывчивые, вежливые. Пока не знаем, будем ли возвращаться на родину. Жизнь покажет. На сегодняшний день мы довольны всем.

Работа на Центральном рынке - интересная. Для предпринимателей здесь создают комфортные условия труда, что позволяет им строить оптимистичные планы на будущее. Для людей, которые приехали в Иркутск из стран ближнего зарубежья, не имеющих здесь ни родных, ни друзей, ни знакомых, это очень важно.

У иркутского рынка богатая история. С давних времен он является местом, где всегда можно наблюдать большое скопление народа. Это и коренные жители города, и приезжие.

Рынок - это город в миниатюре, со своими традициями и устоями. Но сохраняя эти традиции, сегодня он движется вперед: становится современным, удобным и комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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