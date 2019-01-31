2019-01-31T12:21:20+03:00
Общество

Кинолог Александра Волкова: “Прежде чем завести щенка - определитесь, для чего вам нужна собака?”

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Кинолог Александра Волкова: “Прежде чем завести щенка - определитесь, для чего вам нужна собака?”Кинолог Александра Волкова: “Прежде чем завести щенка - определитесь, для чего вам нужна собака?”
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Как не ошибиться с выбором породы и правильно воспитать питомца? Какие собаки подойдут семьям с маленькими детьми? И о чем стоит подумать, прежде чем решиться обзавестись домашним животным? На эти и не только вопросы в эфире радио “Комсомольская правда” (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира) ответила кинолог "Городского общества любительского собаководства" Александра Волкова. Сегодня клуб занимается племенным разведением породистых собак. Проводит выставки, чемпионаты, смотры, соревнования. Также владельцы домашних животных могут получить здесь консультации кинологов и ветеринаров. Узнать полезную информацию по кормлению, воспитанию и лечению питомцев. Кроме того, эксперты ведут дрессировку по послушанию и защитной службе. Оформляют племенные и родословные документы. Готовят собак к выставкам. Помогают подбирать атрибутику и косметику для различных пород.

"Городское общество любительского собаководства" находится по адресу:

Кинолог Александра Волкова на радио "Комсомольская правда" в Иркутске.

г. Иркутск, ул. Лермонтова 297 В. Телефон: (3952)51-04-97, режим работы с понедельника по пятницу с 15-00 до 20-00

Тема дня - Иркутск Волкова 30.01.2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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