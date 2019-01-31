2019-01-31T12:04:12+03:00
Общество

Ветеринарный врач Александр Тихенко: “Животные не могут сказать - где болит. Поэтому важно регулярно показывать питомцев специалистам”

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Ветеринарный врач Александр Тихенко.Ветеринарный врач Александр Тихенко.
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Какие прививки обязательно ставить домашним животным? Почему специалисты не советуют брать щенков и котят у так называемых “коробочников”? От каких проблем со здоровьем избавят питомцев кастрация и стерилизация? Об этом рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира) ветеринарный врач хирург-травматолог, рентгенолог «Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных». Ее специалисты проводят различные лабораторные исследования, вакцинацию, диагностику заболеваний животных, оказывают консультативную помощь. На станции работают врачи: онкологи, кардиологи, дерматологи, хирурги, стоматологи и другие.

Центральная клиника «Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных» находится по адресу:

В студии КП-ветеринарный врач Александр Тихенко.

г.Иркутск, ул. Красноказачья, 10. Телефон: (3952)260-565, сайт: ветирк.рф

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Тема дня - Иркутск Тихенко 30.01.2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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