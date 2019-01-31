2019-01-31T12:26:37+03:00
Общество

За спасение 12 человек на пожаре сибирячке вручили сертификат на покупку квартиры

Светлана Пежемская трудится диспетчером "горячей линии" медицины катастроф в Улан-Удэ
Ольга БУЕВА
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За спасение 12 человек на пожаре сибирячке вручили сертификат на покупку квартиры. Фото: с официального сайта правительства Бурятии.За спасение 12 человек на пожаре сибирячке вручили сертификат на покупку квартиры. Фото: с официального сайта правительства Бурятии.
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27-летняя жительница Бурятии Светлана Пежемская вздрогнула от неожиданности, когда на днях во время торжественного вручения ключей от машин скорой помощи министерству здравоохранения внезапно прозвучало ее имя. К ней обратился глава республики Алексей Цыденов.

- Вы совершили героический поступок - спасли на пожаре 12 человек! - сказал он Светлане. - Потеряли в огне родного человека - дедушку. Поэтому мы решили сделать вам подарок - сертификат на 1,5 миллиона рублей. На эти деньги вы имеете право приобрести жилье.

Под громкие аплодисменты Алексей Цыденов обнял Свету и передал ей внушительный презент.

- Я, конечно, не ожидала, - волнуясь, позже рассказал нам девушка по телефону. - Ведь я поступила так, как на моем месте сделал бы каждый порядочный человек.

Но даже опытные спасатели уверены: сибирячка действовала очень быстро и смело. Благодаря ей в огне не погибли 12 жильцов деревянного дома, в том числе четверо детей. Возможно, помогло то, что Светлана трудится диспетчером "горячей линии" медицины катастроф в Улан-Удэ - привыкла оперативно решать многие вопросы. Да и признается, что с детства была волевой и решительной.

Вообще же Света оказалась в горящем доме по стечению обстоятельств: временно остановилась у родственников. Она готовилась к выходу на работу после декрета. Ее близкие - муж и двое малышей - в это время были на малой родине сибирячки, в селе Петропавловка. Они планировали через некоторое время переехать в Улан-Удэ к маме. Ночью в начале октября прошлого года Света проснулась от непонятного шуршания. Открыв глава, молодая женщина поняла, что вся комната в дыму. Она помогла выбраться из огня двум племянникам, тете, а вот дедушку спасти не удалось - молодая женщина задохнулась бы в дыму, если бы попыталась вытащить его из полыхающей комнаты. Оказавшись на улице, стала стучаться к соседям, помогала им и их ребятишкам выбираться из окон...

Светлана Пежемская трудится диспетчером "горячей линии" медицины катастроф в Улан-Удэ.Фото: соцсети

Светлана Пежемская трудится диспетчером "горячей линии" медицины катастроф в Улан-Удэ.Фото: соцсети

- Света вообще очень душевный человек, добрый, настоящий, - рассказал тогда ее руководитель, заведующий оперативного отдела территориального центра «Медицины катастроф» Анатолий Лазарев. - Сегодня таких девушек, как она, единицы. Мы гордимся тем, что работаем с ней в одном коллективе.

Кстати, именно в ведомстве, где трудится Светлана, решили, что девушка достойна награды. Вышли на правительство региона.

- Конечно, эти 1,5 миллиона для меня большие деньги, - рассказала "Комсомольской правде" в Иркутске Светлана. - Я очень благодарна главе Бурятии Алексею Самбуевичу и всем неравнодушным жителям. Для меня та ночь останется в памяти надолго. Первым делом обрадую своего мужа и детей. Теперь будем искать себе новое, уже свое жилье - пока мы снимаем квартиру. Я уже пообещала главе Бурятии, что приглашу его на новоселье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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