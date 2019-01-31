Грумер Екатерина Корнеева: “Мода на стрижки и окрашивание домашних животных приходит к нам из Азии”

Креативные “прически”, цветные узоры, яркие пряди - сегодня владельцы собак и кошек в Иркутске могут навести лоск своим питомцам. Что в треде? Какие гигиенические процедуры советуют регулярно проводить четвероногим? Как работают с животными парикмахеры? Об этом рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира) грумер зоосалона “Санкт-Дог” Екатерина Корнеева. Мастера обучались в престижной школе Санкт-Петербурга, они регулярно повышают квалификацию и становятся победителями профессиональных конкурсов.

Тема дня - Иркутск Корнеева 30.01.2019 00:00 00:00

Зоосалон “Санкт-дог” находится по адресу:

г.Иркутск, ул. Советская 124б. Телефон: (3952) 654-189, сайт: sankt-dog.ru