Mister International - 2019: спасатель из Бурятии претендует на звание самого красивого мужчины планеты

Под горячими фотографиями этого парня в соцсетях сотни лайков. Улыбчивый, позитивный, с копной черных волос и рельефной фигурой - видно, что красавчик дружит со спортом и уверен в себе. Пикантную внешность сибиряка оценили не только пользователи Инстаграма, но и… международные эксперты красоты. 26-летнего Игоря Буянтуева из Бурятии пригласили на престижный конкурс Mister International - 2019, который пройдет на Филиппинах в конце февраля. Состязание впервые организовали в 2006 году. В этом году в нем принимают участие 100 стран мира. Однако россияне главного титула не получали еще ни разу!

- Меня выбрали из 600 претендентов, - не скрывает гордости Игорь. - Конечно, мечтаю победить!

Парень не только красивый, но и успешный. Фото: соцсети

И есть уверенность, что Игорь не подкачает. Железные бицепсы, кубики на животе и улыбка - далеко не единственное его оружие… Парень - профессиональный снайпер!

- В армии попал в это войска. Почему? Я азиат, а мы славимся меткостью, - говорит парень. - Между прочим, становился лучшим снайпером отряда. Мы работали в условиях, приближенных к реальному бою: стреляли по движущимся мишеням из положения сидя, стоя, лежа и т. д. Ни одна пуля у меня не пролетела мимо цели.

А теперь Игорь - сотрудник областного поисково-спасательного отряда Томска.

- Это лучшая работа! - уверен парень. - Вызовы бывают разными: вытаскиваем пассажиров из автомобилей после ДТП, снимаем с крыш людей, помогаем утопающим и многое другое. Например, недавно позвонила женщина, которая выбежала в магазин за хлебом, захлопнула дверь квартиры, а назад попасть не смогла. Обратилась к нам, так как внутри остался малыш. Еще запомнился случай, когда мы по просьбе скорой помогали вытащить из квартиры 200-килограммового пациента с обострением сахарного диабета. Его срочно нужно было госпитализировать, но врачи не могли переложить мужчину на носилки и донести до машины. Каждый рабочий день, как сериал - непредсказуемый и интересный.

Спасает людей, любит свою работу... Фото: соцсети

Спасатель и одновременно модель? Да, разве одно с другим совместимо? Оказывается, да!

- Считаю, что и на подиуме есть место для настоящих мужчин, - гордо заявляет Игорь. - А почему нет?

В 2017-м сибиряк стал призером конкурса «Мисс и Мистер Красноярского края». Во время дефиле на него обратили внимание скауты академии красоты, которые работают с зарубежными партнерами по всему миру. Пригласили на съемки, составили потрфолио. А потом без ведома нашего героя отправили его на кастинг Mister International - 2019. Более того, отбор сибиряк выдержал, о чем узнал по телефону.

- Сейчас активно готовлюсь, - продолжает Игорь. - Все свободное время провожу в тренажерке, хоть занятия и раньше были частью моего образа жизни. Но для конкурса хочу довести себя до совершенства. Например, вижу у себя небольшой жирок, от которого срочно нужно избавиться. Занимаюсь сам, без тренера, так как отлично знаю, сколько и над какими группами мышц нужно работать для рельефа. Что касается питания, то полностью отказался от сладкого. Налегаю на белки: мясо, творог, яйца.

Поклонниц много, но сердце Игоря пока свободно. Фото: соцсети

Помимо выхода на подиум Игоря ждут творческий конкурс и конкурс национального костюма. И побороться есть за что! Победителю вручат несколько тысяч долларов и подарят возможность целый год путешествовать по миру вместе с организаторами, участвуя в разных конкурсах.

Не могли мы не спросить и про личную жизнь.

- Мое сердце свободно, - интригует Игорь. - Свою судьбу пока не встретил.