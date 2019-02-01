Роспотребнадзор: больше 30 процентов жителей Иркутской области питаются неправильно

Что жители Приангарья каждый день кладут в свою корзину, когда в супермаркете или на рынке закупают продукты к ужину? Этим вопросом не первый год обеспокоены сотрудники Роспотребнадзора и врачи. Ведь поговорка "ты - то, что ты ешь" во многом оправдана. Однако результаты исследований специалистов по-прежнему неутешительны. Хлеб, сладкие булки, макароны, картошечка, особенно жареная с маслицем - по-прежнему любимые блюда сибиряков (см. схему ниже). И такая тенденция, увы, не меняется уже много лет. Вот почему мы стабильно входим в топ-5 регионов Сибири, страдающих ожирением. Более того, мы занимаем 12-ю строчку российского рейтинга! В Приангарье более 43 тысяч человек имеют избыточный вес.

- Нерационально питаются 30,1% взрослых жителей Приангарья, - говорят в Роспотребнадзоре по Иркутской области. - Причем за последние три года количество тех, чей рацион нельзя назвать сбалансированным, вырос на один процент.

Кстати, каков он - правильный рацион? Побольше овощей и фруктов, поменьше углеводов - то есть мучного и сладкого. Мясо, кстати, тоже обязательный пункт в здоровом меню. Причем речь идет не о колбасах и сосисках, а именно о натуральном продукте.

- В нашем рационе дефицит мяса, молока и яиц, - добавляют в Роспотребнадзоре. - Мы очень мало едим овощей и таких важных для здоровья бахчевых, как дыни, арбузов, тыквы. Всего 86 килограммов в год, что ниже рекомендуемой нормы на 54 кг или в 1,6 раза.

Молока и молочных продуктов мы вообще употребляем в три раза (!) меньше, чем необходимо. Сахара каждый из нас съедает примерно 31 кг в год, что выше нормы на восемь килограммов. При этом за последние пять лет мы все-таки сократили потребление шоколадок, конфет, пирожных и других лакомств на 8,8%.

Но все равно мы любим побаловать себя и фаст-фудом, и тортиками. Да и что у нас на ужин каждый день? Чаще всего углеводный гарнир - картошка, макароны или рис с калорийной котлетой или колбасой. Увы, ни один диетолог такой вечерний прием пищи не одобрит. А вот овощи на пару или рыба - блюда полезные, но редкие на столе сибиряков.

- Отсюда и повышенная калорийность рациона - 2691,2 калорий в день в среднем съедает житель Иркутской области, - добавляют в Роспотребнадзоре. - Чтобы было понятно - это норма для здорового мужчины, который занимается физическим трудом на свежем воздухе.

Неудивительно, что от такого количества калорий офисные сотрудники, а также женщины, которые должны съедать меньше, зарабатывают только лишние килограммы. Кстати, в Приангарье любовь к углеводам на 6,3% больше, чем в среднем по стране, а вот к белкам сибиряки равнодушны: мы употребляем их на 2,3% меньше нормы.

Понятно, что статистика вещь хоть и упрямая, но очень усредненная.

- У всех в семье своя культура питания, - добавляют в Роспотребнадзоре. – Но не забывайте, что рацион должен быть разнообразным, полезным и сбалансированным.

Специалисты напомнили, что избыток углеводов приводит ко многим недугам - сахарному диабету второго типа, болезням эндокринной системы, ожирению, болезням крови, сердечнососудистой системы и другим заболеваниям.

При этом экономисты подчеркивают: не всегда выбор тех или иных продуктов - именно результат гастрономических предпочтений иркутян. Нередко на дорогие мясо и рыбу у нас просто нет денег.

- Мы живем в таком регионе, где мука и сахар стоят дешевле, чем качественное мясо, рыба и фрукты, - говорит декан сибирско-американского факультета менеджмента ИГУ, доктор экономических наук Надежда Грошева. - Однако нельзя сказать, что разновидность продуктов на нашем столе зависит только от платежеспособности семьи. Это и особенности культурных ценностей, и предпочтения той или иной семьи. У нас много дачников, которые выращивают овощи и ягоды на своих приусадебных участках. Поэтому они не идут в магазин за морковкой или луком, чем «портят» статистику. Отсюда вывод: статистика может сильно отличаться от реальной картины жизни.