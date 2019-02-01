Дом сибиряка снесли, пока он жил в соседнем поселке

Такое и в страшном сне не приснится. Подъезжаешь ты к своему дому, а на его месте… чистое поле и ветер гуляет. Вот и 59-летний Сергей Алексеенко из бурятского поселка Таксимо потерял дар речи, когда увидел, что от его прежнего жилища не осталось и фундамента.

А началась эта история еще в 2007 году. Тогда одноэтажный жилой барак 1984 года постройки, в котором находилась двушка Сергея Алексеенко, признали аварийным. Еще бы, ведь в здании уже начали деформироваться стены, разрушаться полы, а оконные и дверные проемы перекосились. Но признать опасным - одно, а вот расселить жильцов и выдать им новые квартиры - совсем другое. Дело, как это бывает, растянулось на годы. Несмотря на 80%-ный износ, Сергей и соседи все равно жили в разваливающемся бараке. А что делать, если альтернативы все равно нет?

- До тех пор, пока в 2010 году нам не отключили отопление и воду, - рассказывает Сергей. - Тогда я переехал к своей гражданской жене в соседний поселок в 5 км от Таксимо и прописался там. Тогда бегать по инстанциям насчет нового жилья не стал.

И зря. Оказывается, власти поселка в это время уже готовили документы на снос дома Сергея. А в декабре 2011 года экскаваторы и тракторы не оставили от покосившегося барака и следа. Ну а сам хозяин квартиры об этом, что называется, ни сном ни духом. Посмотреть, как там его хоромы, он не наведывался, да и поселковая администрация не поспешила уведомить Алексеенко о принятом решении.

- Так как Сергей являлся собственником квартиры, его обязаны были сразу известить о сроках сноса, - говорит адвокат Сергея Лазарь Телков. - Но получилось так, что приезжает он туда в 2016-м, а дома нет. Куда делся? Сгорел или снесли, непонятно. В администрации ни ответа, ни привета. Пришлось действовать через прокуратуру, которая через некоторое время выяснила, что официальных документов о сносе жилого дома нет. Якобы он разрушился.

Не нашли при прокурорской проверке в администрации и никаких подтверждений об уведомлении Сергея Алексеенко. А это значит, что он мог спокойно обращаться в суд, что мужчина и сделал. На слушаниях ответчик пытался доказать, что иск хозяин квартиры должен был подать в течение 3 лет после сноса дома. Но суд все же встал на сторону Сергея. Аргумент железный: Алексеенко не мог сделать этого раньше, ведь реально узнал о том, кто причастен к исчезновению дома, только в 2017 году.

- Суд взыскал с администрации поселка в пользу Сергея 1 млн 773 тыс. рублей, - рассказывают в пресс-службе Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Республике Бурятия. - Эта сумма рассчитывалась из стоимости квадратного метра, которая составляет 33 346 рублей. Ее умножили на квадратную площадь старой квартиры (53,3 м2). Также администрация обязана возместить и 17 087 рублей судебных расходов.

Всю сумму Сергею администрация полностью выплатила. Правда, не без вмешательства судебных приставов. Деньги сибиряк, скорее всего, вложит в покупку нового жилья.