2019-02-01T14:34:14+03:00
Общество

МЧС предупреждает: 2-4 февраля в Иркутской области ожидаются сильные морозы

Спасатели напоминают о технике безопасности в стужу [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС предупреждает: 2-4 февраля в Иркутской области ожидаются сильные морозы.МЧС предупреждает: 2-4 февраля в Иркутской области ожидаются сильные морозы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Холодная погода возвращается в Иркутскую область. Жители региона вновь готовятся к морозам после недельного потепления. Самое время укутываться по-теплее. По прогнозам метеорологов со 2-го по 4-ое февраля в Приангарье ожидается -35,-40. В пониженных формах рельефа -45,-50. Северных района столбик термометра покажет до -53. В областном центре среднесуточная температура будет на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

Спасатели напоминают, что в условиях низких температур возрастает риск обрыва линий электропередач и их перегрузки. Жителей Иркутской области предупреждают, на время заморозков не рекомендуется выходить на улицу без необходимости.

В МЧС Иркутской области напоминают, что в мороз необходимо одевать варежки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В МЧС Иркутской области напоминают, что в мороз необходимо одевать варежки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Чтобы избежать переохлаждения, рекомендуется одеваться многослойно, не выходить на мороз без варежек и головного убора, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В случае обморожения немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Пострадавшие участки тела необходимо отогреть, если нет обморожения, то необходимо сделать массаж. Спасатели советуют пить побольше горячего, подойдут как чай, так и бульон. Главное, это находиться в тепле. Жителям Иркутской области напоминают об опасности перегрузки электросетей. Кроме того, не забывайте про печи и дымоходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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