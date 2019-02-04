Топ популярных и необычных имен 2018: в Иркутске детей называют Спиридонами и Агриппинами

Моду на имена никто не отменял. Например, не секрет, что в последнее время родители выбирают для своих малышей старорусские и необычные имена. А Ир, Оль, Наташ, которых в советские времена было по нескольку в каждом классе, сейчас, наоборот, немного. Итак, как же называли новорожденных в Иркутской области в 2018-ом году? Начнем с того, что всего в нашем регионе родилось 31214 крох. Цифра чуть больше по сравнению с 2017-ом - тогда на свет появилось 31057 малышей.

- Самым популярным именем для мальчиков остается, как и прежде, имя Артем, - сообщает Служба ЗАГС по Иркутской области. - Далее по списку идут такие имена как Александр, Михаил, Иван.

Что ж, имя Артем в последние годы держит пальму первенства не только в нашем регионе, но и по всей стране. Чаще всего именно так называли мальчиков в Приангарье в 2012-ом и в 2017-ом годах (см.схему)

Назвали и самые редкие имена в Иркутской области. В их числе - Светослав, Кузьма, Иосиф, Спиридон и Афанасий. Среди имен для девочек на пике популярности - София, Виктория, Анастасия.

По-прежнему сибиряки любят старые русские женские имена. Так, новорожденных в 2018 году в Иркутской области нарекли именами Златаслава, Агриппина, Матрена, Ефросинья, Марфа и Стефанида.