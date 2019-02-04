Проверка слуха: сообщение об изнасиловании в общежитии братского университета не подтвердилось

В Братске оказалась неправдоподобной информация о том, что в одном из студенческих общежитий в январе этого года трое студентов изнасиловали своего сокурсника, снимая при этом все действие на камеру. Сообщалось, что эта же троица донимала бедолагу больше года, вымогая у него деньги и даже оформляя на него микрозаймы.

После проведенной проверки следователи выяснили, что изнасилование в Братске действительно было. Только совершили его вовсе не студенты, а 28-летний местный житель. При этом надругался он над своим 22-летним знакомым не в студенческом общежитии, а в квартире одного из домов Падунского района.

- Информация о том, что преступления совершались студентами в общежитии, является недостоверной, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Что касается подозреваемого, то ему уже предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Добавим, что пока мужчина будет находиться на свободе. Его отпустили под подписку о невыезде. Такую меру пресечения избрал суд.