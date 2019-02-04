Коммунальная авария в поселке Юрты: тепло вернется в дома к 6 февраля

- Температура опустилась до +8 градусов, пришлось включать обогреватели, - позвонил в «Комсомольскую правду» в Иркутске житель поселка Юрты Тайшетского района Иркутской области Евгений Станиславчик.

Новости о том, как в разгар морозов этот населенный пункт остался без тепла, последнюю неделю поступают бесперебойно.С холодными батареями осталось 142 дома.

- Отключили и воду. Пообещали, что скоро все исправят, но когда именно, никто точно не сказал. Приходится согреваться самим.

Что случилось? Причина - местная котельная. Администрации поселка пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации.

- Этот теплоузел вообще не был готов к зиме, - комментирует заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц, который лично побывал на месте ЧП.-Топливо хранилось под открытым небом, а при загрузке в котлы попадало туда вместе со снегом и грунтом, что не могло не отразиться на качестве.

Котельная в поселке уже работает. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Плюс вскрылись и другие проблемы - с котлами, которые были неисправны. А ведь администрация Тайшетского района при подготовке к зиме докладывали, что никаких сложностей нет. Поселок Юрты даже получил паспорт (готовности к зиме.- Прим. ред.) от Ростехнадзора. Как специалисты приняли объект с грубыми нарушениями, загадка.

Какая же обстановка в Юртах сейчас? За выходные ремонтным бригадам удалось запустить в работу три котла. Но по-прежнему остро стоит вопрос по топливу. То, что некачественное, использовать нельзя. В ближайшее время в Юрты доставят партию осиновых дров из Нижнеудинского района. А вот с водой все еще проблемы: пока снабжение не восстановлено, питьевую будут подвозить.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

В администрации Тайшетского района сообщили, что из-за долгов по зарплате из котельной уволились специалисты и работать там просто некому.

- У меня в квартире кроме центрального отопления есть печка.Только благодаря ей и спасаемся, - говорит Евгений Станиславчик. -А вот у знакомых нет, они вынуждены даже спать в верхней одежде. Ночью у нас сейчас -40 градусов, днем -32. К нам приезжали из местной администрации, дали номера телефонов и сказали позвонить, если понадобится помощь. Пообещали привезти дров, воды. Я еще не обращался с ними, своих запасов примерно на неделю хватит.

Кстати, в администрации поселка Юрты о проблеме знают хорошо. Котлы, говорят, действительно работают, но в 142 домах по-прежнему холодно. Это связано с тем, что котельной нужно время, чтобы как следует раскочегариться. По словам властей, тепло в дома должно вернуться 6 февраля.

Пока спасатели и власти помогают сельчанам не замерзнуть, ситуацией в Юртах уже заинтересовались прокуратура и Следственный комитет. Начата проверка по статье «Халатность». Из офиса местной управляющей компании изъяли все документы, чтобы установить детали ЧП.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дома горят из-за обогревателей и печей

А вот с печками и электрическими обогревателями жителям Приангарья стоит быть особенно осторожными, ведь это может привести к другой беде - пожарам. Кстати, их количество за последние несколько дней увеличилось: с 1 февраля произошло 48 пожаров, на которых погибло два человека.

- В основном горел частный сектор, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.

Хороший способ избежать пожара в собственном доме, по словам специалистов, - установить автоматическую пожарную сигнализацию. Она не только почувствует задымление, но и спасет вам жизнь, если дом загорится ночью.