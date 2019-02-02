2019-02-02T11:52:43+03:00
Происшествия

Из-за перебоев теплоснабжения в поселке Юрты Иркутской области введен режим ЧС

1 февраля в местной котельной произошла очередная авария
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Из-за перебоев теплоснабжения в поселке Юрты Иркутской области введен режим ЧС. Фото: группа Подслушано в Юртах.Из-за перебоев теплоснабжения в поселке Юрты Иркутской области введен режим ЧС. Фото: группа Подслушано в Юртах.
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В Иркутской области продолжают выяснять причины, которые привели к многочисленным авариям в котельной поселка Юрты Тайшетского района. В конце января в некоторых местных домах и учреждениях начала снижаться температура. Жители небольшого села обратились за помощью в ГУ МЧС России по Иркутской области. 30 января местная администрация ввела режим повышенной готовности из-за перебоев с отоплением в детском саду, школе №24 и в Юртинской больнице-стационаре. Причиной этого стал выход из строя сетевого насоса и дымососа на котле №3 в сельской котельной. Без теплоснабжения также остались жильцы 153-х домов. Самостоятельно обогревать свои квартиры вынуждены 1483 человека, среди которых 415 детей и 282 пенсионера.

Корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске связался с одним из местных жителей и узнал подробности.

- Пока мы не включили обогреватели, температура опустилась до +8 градусов, - рассказывает корреспоненту «КП» Евгений, чья квартира в числе других осталась без тепла. - Отключали и водоснабжение. Обещают, что скоро все исправят, но когда именно это сделают, никто точно сказать не может. Приходится согреваться самим.

1 февраля на местной котельной произошла очередная авария. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

1 февраля на местной котельной произошла очередная авария.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Но ситуация только усугубилась. 1 февраля на местной котельной произошла очередная поломка. На этот раз, чинить пришлось уже котел №5. Из-за нового сбоя с 19.00 администрация поселка Юрты ввела режим чрезвычайной ситуации. Причины постоянных аварий еще предстоит выяснить. Но по результатам проверки ГУ МЧС России по Иркутской области, уже известно о некоторых нарушениях. Так, например, уголь на котором работает котельная, хранился прямо под открытым небом. Поэтому, он попадал в печь вместе со снегом и землей. А что же делать сейчас жителям Юрт? Ведь именно в ближайшие дни синоптики обещают наступление сильных холодов.

- Организован пункт временного размещения в здании школы №17, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, - Он рассчитан на 500 койко-мест.

Пока спасатели помогают сельчанам не замерзнуть, прокуратура и Следственный комитет уже заявили, что дадут правовую оценку подготовки к отопительному сезону. В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщили, что начали доследственную проверку по статье «Халатность». Сыщики уже изъяли из офиса местной управляющей компании документы, чтобы установить все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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