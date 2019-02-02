Из-за перебоев теплоснабжения в поселке Юрты Иркутской области введен режим ЧС

В Иркутской области продолжают выяснять причины, которые привели к многочисленным авариям в котельной поселка Юрты Тайшетского района. В конце января в некоторых местных домах и учреждениях начала снижаться температура. Жители небольшого села обратились за помощью в ГУ МЧС России по Иркутской области. 30 января местная администрация ввела режим повышенной готовности из-за перебоев с отоплением в детском саду, школе №24 и в Юртинской больнице-стационаре. Причиной этого стал выход из строя сетевого насоса и дымососа на котле №3 в сельской котельной. Без теплоснабжения также остались жильцы 153-х домов. Самостоятельно обогревать свои квартиры вынуждены 1483 человека, среди которых 415 детей и 282 пенсионера.

Корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске связался с одним из местных жителей и узнал подробности.

- Пока мы не включили обогреватели, температура опустилась до +8 градусов, - рассказывает корреспоненту «КП» Евгений, чья квартира в числе других осталась без тепла. - Отключали и водоснабжение. Обещают, что скоро все исправят, но когда именно это сделают, никто точно сказать не может. Приходится согреваться самим.

1 февраля на местной котельной произошла очередная авария.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Но ситуация только усугубилась. 1 февраля на местной котельной произошла очередная поломка. На этот раз, чинить пришлось уже котел №5. Из-за нового сбоя с 19.00 администрация поселка Юрты ввела режим чрезвычайной ситуации. Причины постоянных аварий еще предстоит выяснить. Но по результатам проверки ГУ МЧС России по Иркутской области, уже известно о некоторых нарушениях. Так, например, уголь на котором работает котельная, хранился прямо под открытым небом. Поэтому, он попадал в печь вместе со снегом и землей. А что же делать сейчас жителям Юрт? Ведь именно в ближайшие дни синоптики обещают наступление сильных холодов.

- Организован пункт временного размещения в здании школы №17, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, - Он рассчитан на 500 койко-мест.

Пока спасатели помогают сельчанам не замерзнуть, прокуратура и Следственный комитет уже заявили, что дадут правовую оценку подготовки к отопительному сезону. В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщили, что начали доследственную проверку по статье «Халатность». Сыщики уже изъяли из офиса местной управляющей компании документы, чтобы установить все детали случившегося.