2019-02-05T11:09:43+03:00
Общество

Очистись от долгов: в восточный Новый год жители Бурятии расплачиваются по счетам

Больше 20 тысяч жителей республики и представителей фирм перед праздником вернули 107 млн. рублей
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Накануне восточного Нового года жители Бурятии рассчитываются по счетам.Фото: Министерство культуры Бурятии.Накануне восточного Нового года жители Бурятии рассчитываются по счетам.Фото: Министерство культуры Бурятии.
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Что это? Почему люди массово возвращают долги?! Судебные приставы Бурятии долго пребывали, мягко скажем, в недоумении. Год они штурмовали фирмы и квартиры, стращали тех, кто не хотел платить по счетам. А в начале февраля на счета ведомства в регионе потоком пошли деньги. Прямо массовый «обряд очищения от долгов»!

Оказалось, они недалеки от истины. Праздник жители Бурятии решили встречать как следует – очистив не только помыслы и душу, но и финансовую карму.

- Квитанций в январе на сайте скачали на 492 % больше обычного, - сообщают в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии. – А всего вернули свыше 107 млн. рублей задолженностей. Ведь по поверью, в канун Белого месяца каждый старается рассчитаться не только с моральными, но и с материальными долгами.

А всего таких, кто решил начать буддистский Новый год «с чистого листа», в республике нашлось 20 тысяч! Кому как, а банкирам и судебным приставам традиция точно на руку. Это ж можно все недоимки погасить! Ну, все не все, а большое количество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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