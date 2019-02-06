Стоматология как наука

А вы знаете, что стоматологи Иркутска могут предложить своим пациентам лечение на уровне высоких мировых стандартов? Посетив клинику «DI-clinic», несложно убедиться, что это действительно так.

Стоматология Иркутск «DI-clinic» неспроста называется "стоматологией сложных случаев": врачи «DI-clinic» способны помочь там, где большинство других специалистов отступают из-за отсутствия соответствующего оборудования, технологий и методов.

Ежегодно специалисты «DI-clinic», работающие в разных направлениях стоматологической практики (терапевты, гигиенисты, хирурги, ортопеды), проходят очередную ступень повышения своего профессионального уровня.

Каждый врач стоматолог, работающий в «DI-clinic», обязан не просто быть в курсе всех инноваций в своей области стоматологии, но и повышать уровень своего практического врачебного мастерства. Для этого руководство клиники регулярно отправляет врачей на профессиональное обучение в страны Евросоюза, Израиль, Южную Корею и пр. Курсы повышения квалификации, которые посещают врачи «DI-clinic», проводятся лидерами международной стоматологической науки и практики.

Фото: «DI-clinic».

Недавно специалисты клиники вернулись в Иркутск после прохождения обучения в лучших стоматологических центрах Швейцарии и Израиля. Как видите, лечение зубов в Иркутске теперь будет проводиться специалистами с самой свежей европейской подготовкой.

В Швейцарии иркутскими врачами пройден полный курс по технологии восстановления зубного ряда CEREC (протезирование с использованием высокоточных зубных реконструкций). Курс проводился на базе специализированной Швейцарской стоматологической академии (Swiss Dental Academy), расположенной в центральной части Цюриха. Помимо теоретической части, обучение включало обширную практическую программу - ведь обязательной его частью было полноценное овладение всеми инновационными тонкостями работы с компьютеризированным оборудованием CEREC.

Фото: «DI-clinic».

Протезирование зубов CEREC - метод создания керамических вкладок/виниров/коронок/мостовидных конструкций на основе 3D модели восстанавливаемого зуба (моделирование проводится компьютерными программами после проведенного сканирования ротовой полости пациента). Коронка, винир или вкладка вытачиваются при помощи особого фрезерного оборудования из керамического блока и устанавливается врачом на подготовленный зуб. Такой точности и надежности не может дать ни одна из прочих используемых реставрационных методик: вкладки, виниры и мостовидные констуркции CEREC на порядок прочнее других, на 100% блокируют возможность развития вторичного кариеса и возвращают зубному ряду природную эстетику.

Отметим, что в стоматология Иркутск «DI-clinic» имеется и активно используется все оборудование CEREC - специалисты ведущей стоматологии Иркутска, работающие с ним, в очередной раз повысили свой профессиональный уровень и освоили новые ступени мастерства зубных реставраций.

В Израиле врачи «DI-clinic» совершенствовались в искусстве установки зубных имплантатов. Имплантация зубов в Иркутске (как и во всем мире, впрочем) становится самым популярным методом восстановления зубного ряда. И это понятно - по надежности, эстетике и долговечности с зубными имплантатами не сравнится ни один протез.

Фото: «DI-clinic».

Стоматологи хирурги-имплантологи «DI-clinic» прошли очередной курс профессионального совершенствования в израильском Международном Образовательном Имплантологическом Центре «ALFA-DENT». Именно там тонкостям современной имплантологии обучаются специалисты со всего мира. По словам иркутских врачей, это была уникальная возможность перенять опыт выдающихся хирургов мирового класса, узнать о новшествах практической имплантологии и пройти полноценную практику, работая с современными имплант-системами и материалами.

Режим обучения в Центре «ALFA-DENT» был максимально плотным: с утра - 4 часа лекционного материала, далее 2-3-4 часовые операции по установке имплантов, вечернее время - разбор практических случаев под руководством преподавателей центра. Итоги такого сверхинтенсивного обучения оцениваются высоко: мастерство врачей из Иркутска подтверждают престижные сертификационные свидетельства, полученные в результате успешно сданных экзаменационных испытаний.

Никто не будет спорить с тем, что стоматология - интенсивно развивающаяся отрасль медицинской науки. Но точнее было бы назвать ее уникальным сплавом науки и практического мастерства - того мастерства, в котором иркутские врачи имеют возможность непрерывно совершенствоваться.

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