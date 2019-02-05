Александр МАЛЕНКОВ: «Герой нашего времени – Шнур»

- Прекрасная у вас погодка! - явно шутит Александр Цыпкин. – Прекрасная у вас погодка. Я все боялся, что замерзну, но после петербуржских морозов уже ничего не страшно, потому что минус 30 в Питере – это настоящее испытание, а здесь так хорошо, бодрит. Топите вы, конечно, сильно. Куда не зайдешь, пекло. Можно хоть чайник заносить и он вскипит прямо в комнате без электричества.

Александр Цыпкин в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Да уж, в нашей радиостудии, действительно, тепло и уютно, а ведь страсти здесь кипят нешуточные. Вот и звездные гости - журналист, главный редактор журнала «MAXIM» Александр Маленков и популярный нынче писатель Александр Цыпкин побывали в эфире. В Иркутск они приехали представить свой новый проект «БеспринцЫпные чтения». Это новый формат интеллектуального развлечения - со сцен российских театров популярные актеры, писатели и деятели культуры читают современные произведения. Собственно, о литературе и речь:

- Был в золотом веке свой герой времени - Печорин. А кто же олицетворяет сегодняшнее время?

- Шнур! - считает Маленков. – В нем как раз и уместились «маркеры» современности – консюмеризм (потребительство, - Прим. Ред.) и буржуазия. Это не мешает ему иметь четкую гражданскую позицию, но он не тратит жизнь на баррикадах.

Александр Маленков на радио "Комсомольская правда" в Иркутске.Фото: Валентина ГИЛЕВИЧ

- Герой нашего времени – аноним, - говорит Александр Цыпкин. – Сегодня в социальных сетях мы не знаем, кто пишет, комментирует, угрожает и хвалит. Свобода в этом плане как раз четко характеризует наши дни.

- Считается, что Россия – самая читающая страна. По-прежнему?

- Меньше - это факт, - отвечает писатель. - Когда я узнал, что моя книга вошла в топ-10 при маленьком тираже 200 тысяч, понял, что читают в России порядка всего полутора человек. Хотя опять же если сравнить с соцсетями, то больше. Парадокс? Но именно так. Даже я целыми днями провожу с телефоном в руке. Не до книг.

- Про театр тоже говорили, что вымрет, тем не менее, стоит до сих пор, - подхватывает главред модного глянца. - Сейчас литература бьется, создает новые формы.

И, кстати, о новых формах. В «БеспринцЫпных чтениях» в Иркутске приняли участие и наши местные звезды. Заявок было подано много, но организаторы выбрали две кандидатуры - артиста драмтеатра Дмитрия Акимова и самобытного автора Даниила Иванова. Все вместе и читали для иркутского зрителя произведения собственного сочинения.

- Раньше цитировали великих авторов со сцены, а мы - то, что существует сейчас, - говорит Маленков. - И хорошо, что это множится и плодится. Мы сами себя читаем, актеры читают нас, выступаем в разных составах, ездим, гастролируем. В этом и есть беспринципность. Мы все пытаемся доказать, что создавая тексты можно жить, существовать, хорошо себя чувствовать, быть в гуще событий.

БЛИЦ-ОПРОС

- Что читаете сейчас?

Цыпкин: «Лавр» Водолазкина.

Маленков: Вообще читал Снегирева, но потерял его книжку, купил Бегбедера.

- А в машине какая музыка звучит?

Цыпкин: Техно и хаус.

Маленков: В основном слушаю новости.

- Если бы не литература, то…

Цыпкин: По профессии я - пиарщик, работа по пиару собственного проекта у меня занимает практически все время.

Маленков: У меня основной деятельностью является журналистика. И если не она, то пошел бы работать по профессии – программистом. Писал бы не статьи, а коды.

- А в Иркутске…(продолжите)

Цыпкин: Вкусно. Сегодня пробовал борщ. А ночью мне принесли просто космическую яичницу с сыром.

Маленков: Мороз.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Цыпкин родился в 1975 году в Ленинграде. Окончил факультет международных отношений СПБГУ. В 2015 году дебютировал в театре и литературе. Сборник лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста», собранных из постов на Facebook, стал самой продаваемой сатирической книгой в России в 2015 году. В этом же году Цыпкин создал проект «БеспринцЫпные чтения». Он принимал участие сам и приглашал знакомых актеров и авторов. Со сцены произведения автора читали Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Сергей Бурунов, писатели Александр Маленков и Александр Снегирев.

Александр Маленков – журналист, главный редактор журнала «MAXIM». Родился 4 августа 1972 года. Всего за 4 года Александр прошел путь до обычного журналиста колонки до главного редактора одного из самых популярных журналов для мужчин. В 2017 году Маленков выпустил собственную книгу под названием «Красные огурцы». Это роман с юмором и долей сарказма о необыкновенных приключениях простого парня.